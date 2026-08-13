Lukaku, Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni transferi Romelu Lukaku, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre sarı-lacivertli takım, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

LUKAKU İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Romelu Lukaku, ilk kez takımla çalıştı.

Romelu Lukaku

GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARI SÜRECEK

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanda 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Ankara’ya gidecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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