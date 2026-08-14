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Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için geri sayım başladı

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Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için geri sayım başladı
Fotoğraf Başlığı Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci tamamlandı. 2026-YKS kapsamında üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlayıp 10 Ağustos 2026 saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından gözler şimdi ''Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna çevrildi.

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ÖSYM'nin merkezi yerleştirme işlemlerini tamamlamasının ardından adaylar tercih ettikleri programlardan hangisine yerleştirildiklerini öğrenebilecek. Yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, daha sonra üniversitelerin belirleyeceği kayıt süreci içerisinde işlemlerini tamamlayacak. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için geri sayım başladı
Başlık ResmiÜniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için geri sayım başladı

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı.

Geçtiğimiz yıl uygulanan takvim dikkate alındığında 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonuna doğru açıklanması bekleniyor.

2025-YKS yerleştirme sonuçları 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.45'ten itibaren adayların erişimine açılmıştı.

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için geri sayım başladı
Başlık ResmiÜniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için geri sayım başladı

2026-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenmesi bekleniyor. Adaylar sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak yerleştirildikleri üniversite ve bölümü görebilecek.

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için geri sayım başladı
Başlık ResmiÜniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için geri sayım başladı

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-YKS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadığı için üniversite kayıtlarının 2026 yılı tarihleri de belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 arasında yapılmıştı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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