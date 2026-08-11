2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS), 27 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav tarihine kısa bir süre kala başvuru süreci başladı. Adaylar, Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS) başvuru süreci 11 Ağustos itibariyle başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla adaylar bilgilendirildi. Peki, 2026-HMGS/2 ile İYÖS başvurusu nereden, nasıl yapılacak? HMGS başvurusu için son gün ne zaman?

ÖSYM duyurdu! 2026-HMGS/2 ile İYÖS başvuru ekranı açıldı



ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda; "2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS), 27 Eylül 2026 tarihinde uygulanacaktır.

Sınavlara başvurular, 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 11 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-HMGS/2 ile 2026-İYÖS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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