Şanlıurfa'da 1.5 yaşındaki bir çocuğun başıboş sokak köpeği saldırısında yaralanmasının ardından mülkiye müfettişi görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında küçük çocuğun hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Yukarıgöklü Mahallesi'nde 30 Haziran'da 1.5 yaşındaki Muhammed Ali Aral'ın yaralandığı sahipsiz köpek saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın olayı yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, yaralanan Aral'ın Halfeti Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edildiği hastanede, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.

Başıboş sokak köpeği dehşeti yaşatmıştı! Müfettiş görevlendirildi

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Aral'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olaya ilişkin olarak sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."

Başıboş sokak köpeği dehşeti yaşatmıştı! Müfettiş görevlendirildi

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