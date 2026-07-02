Küçükçekmece’de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldürerek bavula koyan eski polis Cemil Koç hakkında istenen ceza belli oldu. Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Koç hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Küçükçekmece’de canice öldürülen ve cansız bedeni bavula konulan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cinayet davasının yeni duruşması, bugün devam etti.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcılık eski polis memuru Cemil Koç hakkında, ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘şantaj’ suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanık Suçlama Talep Edilen Ceza Cemil Koç (Eski Polis Memuru) Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme Ağırlaştırılmış müebbet Cemil Koç (Eski Polis Memuru) Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 4 yıldan 15 yıla kadar hapis Cemil Koç (Eski Polis Memuru) Şantaj 4 yıldan 15 yıla kadar hapis

Cemil Koç hakkında daha önce hazırlanan ve kabul edilen iddianamede de aynı ceza talep edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası