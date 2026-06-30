Ayaklarını iple bağlayıp darp etmiş! Ejegul Ovezova'ya işkence görüntüleri… Ayşe Tokyaz davasında yeni deliler ortaya çıktı
Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı vahşice öldüren eski polis memuru Cemil Koç’un yargılandığı davada Tokyaz’ın ailesi, mahkemeye Ejegul Ovezova'ya ait yeni deliller sundu. Cemil Koç’un 3 yıl önce camdan düşerek şüpheli şekilde ölen eski kız arkadaşı Ovezova'yı ayaklarını bağlayarak darp ettiği ortaya çıktı.
- Ayşe Tokyaz, 13 Temmuz 2025'te İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yol kenarında valiz içinde ölü bulundu.
- Cinayet soruşturmasında baş şüpheli olan eski polis memuru Cemil Koç tutuklu yargılanıyor.
- Cemil Koç'un Türkmenistan uyruklu eski kız arkadaşı Ejegul Ovezova'nın 24 Temmuz 2023'te Diyarbakır'da camdan düşerek vefat ettiği, Koç hakkında Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla başka bir soruşturma açıldığı belirtildi.
- Davanın üçüncü duruşmasında, Cemil Koç'un Ejegul Ovezova'yı ayaklarını bağlayarak darp ettiğini gösteren fotoğraflar mahkemeye sunuldu.
- Otopsi raporuna göre Ayşe Tokyaz'ın vücudunda kokain bulunduğu ve ölümünün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği tespit edildi.
- İddianamede Cemil Koç hakkında 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz 13 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, yol kenarında bir valiz içerisinde ölü olarak bulunmuştu.
Genç kızın cinayetine ilişkin soruşturmada Tokyaz’ın erkek arkadaşı meslekten ihraç edilen eski polis memuru Cemil Koç, baş şüpheli olarak tutuklu yargılanmıştı.
Cemil Koç'un Türkmenistan uyruklu eski kız arkadaşı Ejegul Ovezova'nın (29) da Diyarbakır’da 24 Temmuz 2023'te camdan düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıkmış, Cemil Koç hakkında Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla bir soruşturma daha açılmıştı.
DARP VE İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Türkiye’nin konuştuğu dehşette davanın üçüncü duruşması bugün Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre, duruşmada yeni deliller sunuldu. Eski polis memuru Cemil Koç’un, Türkmenistan uyruklu kız arkadaşını ayaklarını bağlayarak darp ettiği fotoğraflar ortaya çıktı. Görüntüler, öldürülen Ayşe Tokyaz’ın ailesi tarafından mahkemeye verildi. Öte yandan davanın bir sonraki duruşması 2 Temmuz'a ertelendi.
EJEGUL OVEZOVA NASIL ÖLDÜ?
Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova, 24 Temmuz 2023 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 8. kattaki evinin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Başlangıçta intihar veya kaza olarak değerlendirilen ölüm, daha sonra kapsamlı bir kadın cinayeti soruşturmasına ve davasına dönüştü.
Cemil Koç, olay sonrasında yüzündeki yaraları "kedi tırmığı" olarak savundu, Adli Tıp ve bilirkişi raporlarında Ejegul Ovezova'nın tırnaklarında Koç’a ait DNA kalıntıları tespit edildi. Ovezova'nın ölümünün sadece yüksekten düşmeye bağlı olmadığı; vücudunda çoklu kafatası ve yüz kırıkları, beyin kanaması ile iç organ yaralanmalarının bulunduğu ifade edildi.
NELER OLMUŞTU?
Küçükçekmece’de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin aralarında katil zanlısı Cemil Koç’un da bulunduğu 9 sanık 29 Aralık 2025 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.
SANIK SAYISI 11
Olaya ilişkin 2’inci duruşma ise, 24 Mart günü görülmüştü. Esra Tokyaz’ın olaydan 1 gün sonra emniyette verdiği ifadeyi Cemil Koç ile paylaştıkları iddia edilen polis memurları N.Ç. (44) ile Z.B.’nin (31) Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyaları, cinayet davasıyla birleştirilmiş ve davadaki sanık sayısı 11’e yükselmişti.
İDDİANAMEDE NELER VAR?
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ayşe Tokyaz ‘maktul’, ikiz kardeşi Esra Tokyaz ‘müşteki’, zanlı Cemil Koç’un (38) da aralarında bulunduğu 9 şahıs ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.
YÜZÜ VE AĞZINDA MORLUKLAR
Hazırlanan iddianamede, müşteki Esra Tokyaz’ın olay günü Küçükçekmece Halkalı Polis Merkezine gelerek ifade verdiği, ifadesinde ise kız kardeşi Ayşe Tokyaz ile görüntülü konuştuğu, görüşme sırasında kardeşinin yüzü ve ağzında morluklar olduğu, kanlar içinde kaldığı, Ayşe’nin Esra’ya Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği, bulunduğu adresi kardeşiyle paylaştığı, Esra Tokyaz’ın verilen adrese kardeşini görmeye gittiği ve kapıyı Cemil Koç’un açtığı belirtildi.
DARP ETTİĞİ VE ALIKOYDUĞU İDDİASI
Cemil Koç’un Esra Tokyaz’a kardeşinin orada bulunmadığını söylediği, bunun üzerine Esra Tokyaz’ın 3 gün boyunca Ayşe Tokyaz’ı aradığı, bulamaması üzerine durumu polise bildirdiği, Cemil Koç’tan kardeşini darp ettiği ve alıkoyduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.
8 SUÇ KAYDI
Cemil Koç ile Ayşe Tokyaz’ın bir süredir sevgili olduğu, Koç’un polis memurluğundan ihraç edildiğinin belirtildiği iddianamede, Koç’un 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama, 1 tehdit olmak üzere toplam 8 adet adli suç kaydının bulunduğu aktarıldı.
İddianamede, maktul Tokyaz’ın bazen sanık Koç’un evinde kaldığı, en son ise olaydan 4 gün öncesi olan 7 Temmuz günü ikamete gittiği, burada Cemil Koç ile kavga ettiği, kavga üzerine Tokyaz’ın Beşiktaş’ta kaldığı öğrenci yurduna döndüğü, burada kardeşi müşteki Esra Tokyaz’ı görüntülü aradığı, arama sırasında yüzünde ekimoz ve kanama olduğu, kardeşine Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği yer aldı.
Esra Tokyaz’ın ise yanına gelen Cemal Arslan ile olay yerine geldiği, kapıyı şüpheli Cemil Koç’un açtığı, Esra Tokyaz’ın yüzükleri verdikten sonra Ayşe Tokyaz’ı sorduğu, Cemil Koç’un ise evden ayrıldığını söylediği, Esra Tokyaz’ın kapının önünde Ayşe’ye ait ayakkabıları görmesi üzerine Ayşe Tokyaz’ın hayatından endişe ederek, polis merkezine başvurduğu anlatıldı.
TOKYAZ’IN VÜCUDUNDA KOKAİN
Adli Tıp Kurumu (ATK) İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, Ayşe Tokyaz’ın vücudunda kokain maddelerinin çeşitlerinin bulunduğu, safra kesesi ve idrarında ise uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin olduğu, vücut sıvılarında uyarıcı madde metaloitleri tespit edilen maktul Ayşe Tokyaz’ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğunun tespit edildiği, beyin kanaması geçirdiği, giysisinde kan lekesinin tespit edildiği, kafatası ve alt dudağında darp edildiği bulgularının olduğu aktarıldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında ’kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’şantaj’ suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Oğuz Kal’ın zanlı Cemil Koç’un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine ’kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.