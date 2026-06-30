Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı vahşice öldüren eski polis memuru Cemil Koç’un yargılandığı davada Tokyaz’ın ailesi, mahkemeye Ejegul Ovezova'ya ait yeni deliller sundu. Cemil Koç’un 3 yıl önce camdan düşerek şüpheli şekilde ölen eski kız arkadaşı Ovezova'yı ayaklarını bağlayarak darp ettiği ortaya çıktı.

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz 13 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, yol kenarında bir valiz içerisinde ölü olarak bulunmuştu.

Genç kızın cinayetine ilişkin soruşturmada Tokyaz’ın erkek arkadaşı meslekten ihraç edilen eski polis memuru Cemil Koç, baş şüpheli olarak tutuklu yargılanmıştı.

Ayşe Tokyaz

Cemil Koç'un Türkmenistan uyruklu eski kız arkadaşı Ejegul Ovezova'nın (29) da Diyarbakır’da 24 Temmuz 2023'te camdan düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıkmış, Cemil Koç hakkında Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla bir soruşturma daha açılmıştı.

Ayaklarını iple bağlayıp darp etmiş! Ejegul Ovezovaya işkence görüntüleri… Ayşe Tokyaz davasında yeni deliler ortaya çıktı

DARP VE İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Türkiye’nin konuştuğu dehşette davanın üçüncü duruşması bugün Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre, duruşmada yeni deliller sunuldu. Eski polis memuru Cemil Koç’un, Türkmenistan uyruklu kız arkadaşını ayaklarını bağlayarak darp ettiği fotoğraflar ortaya çıktı. Görüntüler, öldürülen Ayşe Tokyaz’ın ailesi tarafından mahkemeye verildi. Öte yandan davanın bir sonraki duruşması 2 Temmuz'a ertelendi.

Ayaklarını iple bağlayıp darp etmiş! Ejegul Ovezovaya işkence görüntüleri… Ayşe Tokyaz davasında yeni deliler ortaya çıktı

EJEGUL OVEZOVA NASIL ÖLDÜ?

Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova, 24 Temmuz 2023 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 8. kattaki evinin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Başlangıçta intihar veya kaza olarak değerlendirilen ölüm, daha sonra kapsamlı bir kadın cinayeti soruşturmasına ve davasına dönüştü.

Cemil Koç, olay sonrasında yüzündeki yaraları "kedi tırmığı" olarak savundu, Adli Tıp ve bilirkişi raporlarında Ejegul Ovezova'nın tırnaklarında Koç’a ait DNA kalıntıları tespit edildi. Ovezova'nın ölümünün sadece yüksekten düşmeye bağlı olmadığı; vücudunda çoklu kafatası ve yüz kırıkları, beyin kanaması ile iç organ yaralanmalarının bulunduğu ifade edildi.

Ejegul Ovezova- Cemil Koç

NELER OLMUŞTU?

Küçükçekmece’de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin aralarında katil zanlısı Cemil Koç’un da bulunduğu 9 sanık 29 Aralık 2025 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Ayaklarını iple bağlayıp darp etmiş! Ejegul Ovezovaya işkence görüntüleri… Ayşe Tokyaz davasında yeni deliler ortaya çıktı

SANIK SAYISI 11

Olaya ilişkin 2’inci duruşma ise, 24 Mart günü görülmüştü. Esra Tokyaz’ın olaydan 1 gün sonra emniyette verdiği ifadeyi Cemil Koç ile paylaştıkları iddia edilen polis memurları N.Ç. (44) ile Z.B.’nin (31) Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyaları, cinayet davasıyla birleştirilmiş ve davadaki sanık sayısı 11’e yükselmişti.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ayşe Tokyaz ‘maktul’, ikiz kardeşi Esra Tokyaz ‘müşteki’, zanlı Cemil Koç’un (38) da aralarında bulunduğu 9 şahıs ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Ayaklarını iple bağlayıp darp etmiş! Ejegul Ovezovaya işkence görüntüleri… Ayşe Tokyaz davasında yeni deliler ortaya çıktı

YÜZÜ VE AĞZINDA MORLUKLAR

Hazırlanan iddianamede, müşteki Esra Tokyaz’ın olay günü Küçükçekmece Halkalı Polis Merkezine gelerek ifade verdiği, ifadesinde ise kız kardeşi Ayşe Tokyaz ile görüntülü konuştuğu, görüşme sırasında kardeşinin yüzü ve ağzında morluklar olduğu, kanlar içinde kaldığı, Ayşe’nin Esra’ya Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği, bulunduğu adresi kardeşiyle paylaştığı, Esra Tokyaz’ın verilen adrese kardeşini görmeye gittiği ve kapıyı Cemil Koç’un açtığı belirtildi.

DARP ETTİĞİ VE ALIKOYDUĞU İDDİASI

Cemil Koç’un Esra Tokyaz’a kardeşinin orada bulunmadığını söylediği, bunun üzerine Esra Tokyaz’ın 3 gün boyunca Ayşe Tokyaz’ı aradığı, bulamaması üzerine durumu polise bildirdiği, Cemil Koç’tan kardeşini darp ettiği ve alıkoyduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

Ayaklarını iple bağlayıp darp etmiş! Ejegul Ovezovaya işkence görüntüleri… Ayşe Tokyaz davasında yeni deliler ortaya çıktı

8 SUÇ KAYDI

Cemil Koç ile Ayşe Tokyaz’ın bir süredir sevgili olduğu, Koç’un polis memurluğundan ihraç edildiğinin belirtildiği iddianamede, Koç’un 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama, 1 tehdit olmak üzere toplam 8 adet adli suç kaydının bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, maktul Tokyaz’ın bazen sanık Koç’un evinde kaldığı, en son ise olaydan 4 gün öncesi olan 7 Temmuz günü ikamete gittiği, burada Cemil Koç ile kavga ettiği, kavga üzerine Tokyaz’ın Beşiktaş’ta kaldığı öğrenci yurduna döndüğü, burada kardeşi müşteki Esra Tokyaz’ı görüntülü aradığı, arama sırasında yüzünde ekimoz ve kanama olduğu, kardeşine Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği yer aldı.

Esra Tokyaz’ın ise yanına gelen Cemal Arslan ile olay yerine geldiği, kapıyı şüpheli Cemil Koç’un açtığı, Esra Tokyaz’ın yüzükleri verdikten sonra Ayşe Tokyaz’ı sorduğu, Cemil Koç’un ise evden ayrıldığını söylediği, Esra Tokyaz’ın kapının önünde Ayşe’ye ait ayakkabıları görmesi üzerine Ayşe Tokyaz’ın hayatından endişe ederek, polis merkezine başvurduğu anlatıldı.

Ayaklarını iple bağlayıp darp etmiş! Ejegul Ovezovaya işkence görüntüleri… Ayşe Tokyaz davasında yeni deliler ortaya çıktı

TOKYAZ’IN VÜCUDUNDA KOKAİN

Adli Tıp Kurumu (ATK) İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, Ayşe Tokyaz’ın vücudunda kokain maddelerinin çeşitlerinin bulunduğu, safra kesesi ve idrarında ise uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin olduğu, vücut sıvılarında uyarıcı madde metaloitleri tespit edilen maktul Ayşe Tokyaz’ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğunun tespit edildiği, beyin kanaması geçirdiği, giysisinde kan lekesinin tespit edildiği, kafatası ve alt dudağında darp edildiği bulgularının olduğu aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında ’kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’şantaj’ suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Oğuz Kal’ın zanlı Cemil Koç’un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine ’kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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