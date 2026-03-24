Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde tutuklanan Cemil Koç hakkında Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla da dava açılmıştı. Bugün görülen duruşmada bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi. Raporda “Kedi tırmığı ve darp olmadığı yönündeki savunmanın gerçeklik ihtimali düşük bulundu. Genel beden travması sonucu; kafatası, yüz ve köprücük kemiği kırıkları, beyin kanaması ve iç kanama nedeniyle ölüm gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Eyüpsultan'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı vahşice öldürdükten sonra valiz içinde yol kenarına atan Cemil Koç hakkında 24 Temmuz 2023'te Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'yı (29) öldürdüğü iddiasıyla bir dava daha açılmıştı.

Cemil Koç’un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın yeni duruşması bugün, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada olay günü ihbarın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibinde görevli E.D. tanık olarak dinlendi.

Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç, Ejegul Ovezova’yı da mı öldürdü? Bilirkişi raporu çıktı

BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENDİ

Mahkemenin talebi üzerine, olay yeri inceleme raporları, kriminal raporlar, adli tıp raporları ve olay yeri inceleme fotoğrafları ışığında olayın teknik olarak aydınlatılması yönünde hazırlanan 11 sayfalık bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi. Raporda, evde birçok noktada kan lekeleri bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

TIRNAK İZİ SONUCU

Bilirkişi raporunda Cemil Koç'un olaydan sonra alınan doktor raporunda yüzünde bulunan çiziklerin sebebini kedi tırmığı olarak beyan ettiği belirtilirken, maktul Ovezova'ya ait sol el tırnak örneklerinden alınan sürüntü örneğinde Koç'tan alınan kan örneklerinden elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğu açıklandı.

Öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz

Raporda, şu tespitlere yer verildi:

İkamet içerisinde birçok noktada kan lekelerinin tespiti üzerine sanığın 'Evcil hayvan için tartıştık, fiziki darp olmadı, kedi tırmığından kaynaklı beni pansuman etti.' şeklindeki beyanlarının gerçeklik ihtimalinin oldukça düşük olduğu görüldü.

Kedi tırmıklarından bu kadar kan damlasının düşmesi mümkün görünmemektedir. Sehpada, yorganda, yatak kenarında tespit edilen kan lekesinin Ejegul Ovezova'ya ait olduğu tespit edilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun mütalaasında kişinin ölümünün; genel beden travmasına bağlı kafatası, yüz, çok sayıda köprücük kemiği kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ yırtılmasına bağlı iç kanama sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Hakkında 2 cinayet davası olan Cemil Koç

Yüzdeki kırıkların darp neticesinde oluşabildiği, yani maktulün yere düşmeden önce de darb edildiğinin ihtimaller dahilinde olduğu, ölü muayene raporunda maktulün vücudunda kesi izinin olmadığı belirtilmiş ise de maktulün yüzünde derin kanama ve kırıkların olması sebebi ile bu bölge kastedilmediği, diğer yerleri baz alınarak belirtildiği anlaşılmıştır.

Tanık olarak ifade veren gece bekçisi de olay gecesi sitede bir kadının çığlık sesini duyduğunu, aile meselesi olduğunu düşünerek kulübeye doğru yöneldiği esnada bir ses geldiğini ve yerde yatan birini gördüğünü belirtmiştir. Çığlık sesi intihar anında maktul atladıktan sonra çıkacağı gibi birinin attığı sırada da maktulün bu sesi çıkaracağı ihtimaller dahilindedir. Mevcut uzmanlık raporları ve olay yeri inceleme fotoğrafları ışığında sanık Cemil Koç'un beyanlarının gerçeklik payının düşük bir ihtimal olduğu anlaşılmıştır.

CUMA GÜNÜNE ERTELENDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla Koç hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Mahkeme duruşmayı 27 Mart Cuma gününe erteledi.

Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova

Başlık Özet Tespit Sanık Beyanı “Kedi tırmığı” ve darp olmadığı yönündeki savunmanın gerçeklik ihtimali düşük bulundu. Kan Lekeleri Evde birçok noktada yoğun kan lekesi tespit edildi; bu miktarın kedi tırmığıyla açıklanamayacağı belirtildi. Kanın Kime Ait Olduğu Sehpada, yorganda ve yatak kenarında bulunan kanın Ejegul Ovezova’ya ait olduğu belirlendi. Ölüm Nedeni Genel beden travması sonucu; kafatası, yüz ve köprücük kemiği kırıkları, beyin kanaması ve iç kanama nedeniyle ölüm gerçekleşti. Darp Bulguları Yüz kırıklarının darp sonucu oluşabileceği, yani düşmeden önce de şiddet uygulanmış olabileceği değerlendirildi. Kesi İzi Değerlendirmesi Vücutta genel kesi izi olmadığı belirtilse de yüz bölgesindeki ağır hasarın bu değerlendirmeye dahil edilmediği anlaşıldı. Tanık İfadesi Gece bekçisi bir kadının çığlık attığını ve ardından yerde yatan birini gördüğünü ifade etti. Çığlık Yorumu Çığlık hem intihar sırasında hem de zorla atılma durumunda oluşabilecek bir durum olarak değerlendirildi. Genel Sonuç Uzman raporları ve deliller, sanık Cemil Koç’un beyanlarının düşük ihtimalle doğru olduğunu ortaya koydu.

TOKYAZ DAVASINDA SANIK SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Öte yandan duruşmada, Esra Tokyaz'ın olaydan 1 gün sonra emniyette verdiği ifadeyi zanlı Cemil Koç ile paylaştıkları iddia edilen polis memurları N.Ç. (44) ile Z.B.'nin (31) Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaları, ağır ceza mahkemesindeki cinayet davasıyla birleştirildi. Böylece davadaki sanık sayısı 11'e yükseldi.

“FİRARİ OLDUĞUNU GÖRDÜM”

Tutuklu sanık polis memuru Z.B., savunmasında şunları söyledi:

Cemil Koç'u tanımıyordum. N.Ç. isimli sanık sayesinde tanıdım 15 Temmuz öncesi. Adli mukayyette büro personeli olarak çalışıyorum. Malatya Emniyet Müdürlüğü'ndeydim. 12 Temmuz günü N.Ç., bana bir şahısla ilgili çalışma yaptıklarını ve sistemden sorgulamamı istedi. Talep edilen bilgiyi sorgulamam için bana Cemil Koç'un T.C. kimlik numarası WhatsApp üzerinden iletildi. Ben de mesaj yoluyla şahsın son karışmış olduğu olay özetini gönderdim. Ekranda Cemil Koç'un 11 Temmuz günü bir olaya karıştığı ve bu konuda firari olduğunu gördüm. Bu suç, asayişe müessir bir olaydı. Olay özetinin tamamına bakmadım. Emniyet ifademde, olay özetine bilerek bakmadığımı ısrarla söylesem de, orada ki amacım çıkış saatim olduğu için ekrana bakamayacak olmamı belirtmiş olmamdı.

“BU KADAR ÇIRPINMAZDIM"

Polis memuru sanık N.Ç., "Cemal Arslan isimli şahıs, yardım etmek için Cemil'in yanındaymış, benim bundan haberim yoktu. Eğer Arslan'ın varlığından haberdar olsaydım, Cemil'e yardım etmek için bu kadar çırpınmazdım" dedi.

