Dacia, fiyat listesini güncelledi. Haziran ayı itibariyle Türkiye’nin en ucuz otomobili olan Sandero’nun fiyatı ne kadar oldu? 13 yıl sonra Türkiye’de yola çıkan Dacia Logan’ın Haziran fiyatı ne? Dacia modellerinde Haziran ayında zam veya indirim yapıldı mı?

Dacia Haziran ayı fiyat listesini açıkladı. Türkiye’nin en ucuz otomobili olan Sandero’ya Mayıs ayının ardından Haziran ayında da zam yapılmadı.

İşte Dacia’nın Türkiye’de satışta olan Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway, Yeni Logan ve Yeni Jogger’ın güncel fiyat listesi…

YENİ SANDERO FİYAT LİSTESİ (2025 model – 2026 model)

Dacia Sandero essential TCe 100 - 1.238.000 TL - 1.295.000 TL

Dacia Sandero expression TCe 100 - 1.338.000 TL - 1.426.000 TL

YENİ SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ

Dacia’nın en sevilen modellerinden biri olan Sandero Stepway, makyajlı versiyonuyla Şubat ayında Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

Yeni Dacia Sandero stepway expression Eco-G 120 auto - 1.681.000 TL

Yeni Dacia Sandero stepway extreme Eco-G 120 auto - 1.746.000 TL

YENİ LOGAN 13 YIL SONRA TÜRKİYE’DE

Dacia 2026 yılında genişlettiği ürün gamına sonra olarak sedan modeli yeni Logan’ı ekledi. Logan 13 yıl sonra satış listesinde yerini aldı. Yeni Logan, iki farklı motor ve şanzıman seçeneğiyle sunuluyor.

Yeni Logan’ın, 1 Haziran itibarıyla 1.580.000 TL’lik lansmana özel başlangıç fiyatıyla yollarda olacağı açıklanmıştı.

Güncellenen fiyat listesine göre Logan’ın expression Eco-G 120 auto versiyonu 1.699.000 TL’den satılıyor.

Modelin Journey versiyonu ise 1.774.000 TL’den satılıyor.

YENİ DACİA JOGGER FİYAT LİSTESİ (Mayıs-Haziran)

Dacia’nın Jogger modeli Haziran ayında küçük zam aldı.

Dacia Jogger extreme TCe 110 - 7 koltuklu - 1.595.000 TL

Dacia Jogger extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu - 1.645.000 TL - 1.665.000 TL

Dacia Jogger extreme Eco-G 120 - 7 koltuklu - 1.675.000 TL - 1.695.000 TL

Dacia Jogger extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu - 1.795.000 TL - 1.815.000 TL



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