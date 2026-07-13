FIBA 2026 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda grup aşaması heyecanı sürüyor. İlk iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı, grup etabını İtalya karşılaşmasıyla tamamlayacak. Peki, İtalya-Türkiye U20 basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2026 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, grup aşamasındaki son maçına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, Almanya galibiyetinin ardından İtalya karşısında kazanarak grubu üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor. İşte, İtalya-Türkiye basketbol maçı yayın bilgileri...

İTALYA-TÜRKİYE U20 BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA 2026 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşması 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Slovenya'da Arena Stozice'de oynanacak mücadelede iki takım da grup aşamasını galibiyetle tamamlamak için parkeye çıkacak. Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Fransa'ya 79-57 mağlup olurken ikinci karşılaşmada Almanya'yı 83-76 yenerek ilk galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında da kazanarak eleme turuna moral ve avantajla gitmeyi amaçlıyor.

İtalya-Türkiye U20 basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (FIBA U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası)

İTALYA-TÜRKİYE U20 BASKETBOL MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

İtalya ile Türkiye arasında oynanacak FIBA U20 Avrupa Şampiyonası grup maçı, FIBA'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. FIBA, turnuvadaki tüm karşılaşmaları resmi YouTube kanalı aracılığıyla canlı yayınlıyor. Ay-yıldızlı ekip, Almanya karşısında aldığı galibiyetle moral kazanırken İtalya mücadelesi öncesinde gözler bir kez daha genç millilerin performansına çevrildi. Karşılaşmanın ardından A Grubu'ndaki sıralama da netlik kazanacak.

İtalya-Türkiye U20 basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (FIBA U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası)

20 YAŞ ALTI ÜMİT ERKEK MİLLİ TAKIMI KADRO

Kaan Onat

Ömer Kutluay

Ege Demir

Berkay Dönmez

Demir Doğan

Mert Efe Demirel

Ege Özçelik

Batın Tuna

Arda Candan

Demircan Demir

Emir Arda Sivas

Yiğit Hamza Mestoğlu

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