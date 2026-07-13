Türkiye Gazetesi
Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu
Trabzonspor, 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Mathias Lovik'in Molde'ye transfer olduğunu açıkladı.
Özetle DinleTrabzonspor ayrılığı resmen duyurdu
Kaydet
Spor az önce
Trabzonspor, futbolcu Mathias Lovik'in Norveç ekibi Molde'ye transfer olduğunu duyurdu.
- Transfer için Molde ile 2.5 milyon avro garanti ücret ve 1.9 milyon avro şarta bağlı bonus karşılığında anlaşmaya varıldı.
- Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde yüzde 10 pay alınacak.
- Trabzonspor, Mathias Lovik'in kesin transferi konusunda Molde Kulübü ile anlaştığını bildirdi.
0:00 0:00
1x
Karadeniz ekibi, Mathias Lovik'in Norveç Ligi ekiplerinden Molde'ye transfer olduğunu duyurdu.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Bordo mavililer, genç oyuncunun transferi için Molde ile 2.5 milyon avro garanti ücret ve 1.9 milyon avro şarta bağlı bonus karşılığında anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde yüzde 10 pay alınacağı belirtildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Lovik’in, Molde Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR