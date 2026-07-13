Trabzonspor, 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Mathias Lovik'in Molde'ye transfer olduğunu açıkladı.

Karadeniz ekibi, Mathias Lovik'in Norveç Ligi ekiplerinden Molde'ye transfer olduğunu duyurdu.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Bordo mavililer, genç oyuncunun transferi için Molde ile 2.5 milyon avro garanti ücret ve 1.9 milyon avro şarta bağlı bonus karşılığında anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde yüzde 10 pay alınacağı belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Lovik’in, Molde Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

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