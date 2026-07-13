Pasifik Okyanusu'ndaki Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar bildirimi yapılmadı.

Pasifik Okyanusu'nda bulunan Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Sığ derinlikte meydana gelen deprem, TSİ 17.45 sıralarında gerçekleşti. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da altyapıda hasar meydana gelmedi.

Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı da yapılmadı. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ ÜZERİNDE YER ALIYOR

Depremin meydana geldiği Loyalty Adaları Takımadaları, dünyanın en hareketli sismik kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor. Bölgede tektonik plakaların hareketliliği nedeniyle yıl boyunca çok sayıda deprem meydana geliyor.

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