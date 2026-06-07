Fransız üretici Citroen, Haziran fiyat listesini açıkladı. Marka sevilen modelleri C3, Ami ve C5 modellerinin güncel fiyatlarını ve indirim kampanyalarını paylaştı.

Citroen Haziran ayı boyunca geçerli olacak sıfır otomobil fiyatlarını ve kampanyalarını paylaştı.

Yayınlanan listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu ile pek çok modelde uygulanan nakit indirim kampanyası dikkat çekiyor.

Model ve donanıma göre 280 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Ayrıca Ami haricinde tüm araçların 2025 yılı versiyonları listeden kaldırıldı.

Citroen’in şehir içi mobilite için sunduğu micro aracı Ami’nin bütün versiyonlarında 270.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 585.000 555.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Yeni Ami Dark Side 2026 600.000 570.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami 2025 565.000 535.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Buggy 2025 605.000 540.000 -65.000

Citroen elektrikli küçük SUV modeli e-C3’te de nakit alımlarda indirim kampanyaları var. 2026 model yılı Max donanım seviyesinde 140 bin TL ve giriş seviyesi Plus donanımda 125 bin TL indirim uygulanıyor. İşte Haziran 2026 Citroen e-C3 fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 83 kW Elektrikli Motor Plus 2026 1.545.000 1.420.000 -125.000 83 kW Elektrikli Motor Max 2026 1.610.000 1.470.000 -140.000



C3 Aircross Hybrid’te ise her donanım seviyesinde 100.000 TL’lik nakit alım indirimleri uygulanıyor. İşte Haziran 2026 Citroen C3 Aircross Hybrid fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2026 2.155.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.260.000 2.160.000 -100.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max - 7 Koltuk 2026 2.370.000 2.270.000 -100.000



Elektrikli e-C3 Aircross’ta ise indirim kampanyası uygulanmıyor. 300.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz kampanyası sunulmakta. İşte Haziran 2026 Citroen e-C3 Aircross fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 2026 1.760.000 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 2026 1.900.000



Citroen C4 ve Citroen C4 X modellerinde 280.000 TL indirim imkanı sunuluyor. İşte Haziran ayı Citroen C4 Hybrid 145 fiyatları…

C4 Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 You 2026 2.060.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.170.000 1.890.000 -280.000

C4-X Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 You 2026 2.060.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.170.000 1.890.000 -280.000

İşte Haziran ayı Elektrikli Citroen e-C4 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 115 kW Elektrikli Motor Max 2026 2.295.000 2.100.000 -195.000

İşte Haziran ayı Citroen C4 X Hybrid 145 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 You 2026 2.060.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.170.000 1.890.000 -280.000

İşte Haziran ayı Elektrikli Citroen e-C4 X fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 115 kW Elektrikli Motor Max 2026 2.255.000 2.100.000 -155.000

Haziran ayı Citroen C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2026 2.650.000 2.375.000 -275.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.900.000

Haziran ayı Elektrikli Citroen e-C5 Aircross fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) 157 kW Elektrikli Motor Plus 2026 2.430.000







CİTROEN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMPANYALARI

Citroen Berlingo modelinde 600.000 TL’ye varan kredi için 12 ay yüzde 0 faiz veya tüzel müşterilere 1.000.000 TL’ye varan kredi için 12 ay yüzde 1,45 faiz kampanyası sunuluyor.

Citroen Berlingo Van modelinde 500.000 TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

Citroen Jumpy Van modelinde 750.000 TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

Citroen Jumpy Spacetourer modelinde 1.000.000 TL 6 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

Citroen Jumper modelinde 750.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

Citroen Jumper Minibüs modelinde 400.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunulmaktadır.

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