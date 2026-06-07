Citroen Haziran ayı fiyat listesi belli oldu: C3 ve C4’te 280.000 TL’ye varan indirim
Fransız üretici Citroen, Haziran fiyat listesini açıkladı. Marka sevilen modelleri C3, Ami ve C5 modellerinin güncel fiyatlarını ve indirim kampanyalarını paylaştı.
- Model ve donanıma göre 280 bin TL'ye varan indirimler uygulanıyor.
- Ami haricinde tüm araçların 2025 yılı versiyonları listeden kaldırıldı.
- Citroen Ami'nin tüm versiyonlarında 270.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.
- C4 ve C4 X modellerinde 280.000 TL indirim imkanı sunuluyor.
- Hafif ticari araçlarda kredi kampanyaları öne çıkıyor.
Citroen Haziran ayı boyunca geçerli olacak sıfır otomobil fiyatlarını ve kampanyalarını paylaştı.
Yayınlanan listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu ile pek çok modelde uygulanan nakit indirim kampanyası dikkat çekiyor.
Model ve donanıma göre 280 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Ayrıca Ami haricinde tüm araçların 2025 yılı versiyonları listeden kaldırıldı.
Citroen’in şehir içi mobilite için sunduğu micro aracı Ami’nin bütün versiyonlarında 270.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|2026
|585.000
|555.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Yeni Ami Dark Side
|2026
|600.000
|570.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|2025
|565.000
|535.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Buggy
|2025
|605.000
|540.000
|-65.000
Citroen elektrikli küçük SUV modeli e-C3’te de nakit alımlarda indirim kampanyaları var. 2026 model yılı Max donanım seviyesinde 140 bin TL ve giriş seviyesi Plus donanımda 125 bin TL indirim uygulanıyor. İşte Haziran 2026 Citroen e-C3 fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|83 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2026
|1.545.000
|1.420.000
|-125.000
|83 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|1.610.000
|1.470.000
|-140.000
C3 Aircross Hybrid’te ise her donanım seviyesinde 100.000 TL’lik nakit alım indirimleri uygulanıyor. İşte Haziran 2026 Citroen C3 Aircross Hybrid fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Plus
|2026
|2.155.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.260.000
|2.160.000
|-100.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max - 7 Koltuk
|2026
|2.370.000
|2.270.000
|-100.000
Elektrikli e-C3 Aircross’ta ise indirim kampanyası uygulanmıyor. 300.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz kampanyası sunulmakta. İşte Haziran 2026 Citroen e-C3 Aircross fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil
|Max
|2026
|1.760.000
|83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil
|Max
|2026
|1.900.000
Citroen C4 ve Citroen C4 X modellerinde 280.000 TL indirim imkanı sunuluyor. İşte Haziran ayı Citroen C4 Hybrid 145 fiyatları…
|C4 Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|You
|2026
|2.060.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.170.000
|1.890.000
|-280.000
|C4-X Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|You
|2026
|2.060.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.170.000
|1.890.000
|-280.000
İşte Haziran ayı Elektrikli Citroen e-C4 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|2.295.000
|2.100.000
|-195.000
İşte Haziran ayı Citroen C4 X Hybrid 145 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|You
|2026
|2.060.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.170.000
|1.890.000
|-280.000
İşte Haziran ayı Elektrikli Citroen e-C4 X fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|2.255.000
|2.100.000
|-155.000
Haziran ayı Citroen C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Plus
|2026
|2.650.000
|2.375.000
|-275.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.900.000
Haziran ayı Elektrikli Citroen e-C5 Aircross fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|157 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2026
|2.430.000
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