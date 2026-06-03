Skoda Haziran ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi. Markanın elektrikli modelleri de dahil tüm modellerine zam yaptı. Ayrıca marka bazı modellerinde 850 bin TL’ye varan indirim kampanyaları uyguluyor.

Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi. Haziran listesinde tüm modellere zam geldi.

Peki Skoda’da Haziran ayı fiyatları nasıl? 2026 Haziran listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor? Hangi modelde ne kadar indirim var?

İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…

Model Nisan fiyatı Mayıs fiyatı Haziran fiyatı Skoda Fabia 1.722.500 TL 1.727.500 TL 1.764.800 TL Skoda Scala 1.791.400 TL 1.859.900 TL 1.919.900 TL Skoda Octavia 2.639.900 TL 2.644.900 TL 2.734.900 TL Skoda Superb 3.774.900 TL 3.774.900 TL 3.774.900 TL Skoda Kamiq 1.797.600 TL 1.802.100 TL 1.864.200 TL Skoda Karoq 3.149.900 TL 3.154.900 TL 3.249.900 TL Skoda Kodiaq 3.699.900 TL 3.704.900 TL 3.705.500 TL Skoda Elroq 2.299.900 TL 2.299.900 TL 2.349.900 TL Skoda Enyaq Coupe 3.599.900 TL 3.516.000 TL 3.654.800 TL Skoda Enyaq 3.499.900 TL 3.423.500 TL 3.562.300 TL

850 BİN TL’YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI

Güncel listeye bakıldığında marka birçok modelinde büyük indirim kampanyaları uyguluyor.



Fabia’da giriş seviyesinde 110 bin TL, Scala modelinin en üst donanım seviyesi Monte Carlo’da 390 bin TL’ye yakın indirim uygulanıyor.



Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin Premium versiyonunda 570 bin TL’ye varan indirimin devam ettiği görülüyor. 3.094.900 TL’den satışta olan aracı almak isteyenler için kampanyalı fiyatı 2.527.500 TL olarak belirlendi. Bu da 567.400 TL’lik bir indirim anlamına geliyor ki giriş seviyesi olan Elite donanımdan bile aşağı bir fiyat etiketiyle alınabiliyor.



Yine Kamiq modelinde giriş seviyesinde 235 bin TL, en üst donanım seviyesindeyse 400 bin TL’lik indirimler uygulanıyor.



Karoq modelinde ise 380 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor. Kodiaq’ta ise versiyonuna göre indirim miktarı 630 bin TL’yi buluyor.



Superb modelinde 782 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Skoda Fabia Haziran ayı fiyatı

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1.874.900 1.764.800 Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.269.900 -

Skoda Scala Haziran ayı fiyatı – Kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 1.919.900 Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.219.900 - Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.349.900 - Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.659.900 2.273.800

Skoda Octavia Haziran ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.734.900 - Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.094.900 2.527.500 Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.394.900 - Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.394.900 - RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.554.900 - Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.494.900 - Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.654.900 -

Skoda Superb Haziran ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.774.900 - Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.539.900 3.996.900 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.539.900 3.757.000 L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.989.900 4.499.800 L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 6.974.900 - L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.074.900 -

Skoda Kamiq Haziran ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.099.900 1.864.200 Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.344.900 - Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.609.900 - Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.774.900 2.374.000

Skoda Karoq Haziran ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 3.249.900 - Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.569.900 3.203.700 Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.669.900 3.293.400

Skoda Kodiaq Haziran ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.999.400 3.705.500 Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.624.900 3.998.400 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.774.900 4.541.700 Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.624.900 - Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.874.900 - RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.224.900 -

Elektrikli Skoda Elroq ve Enyaq Haziran ayı fiyat listesi (2026 model yılı)

Elektrikli Model Model Detayı Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 3.199.900 2.349.900 Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 3.849.900 3.562.300 Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS 3.949.900 3.654.800 Yeni Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 5.349.900 -

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