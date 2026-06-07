Peugeot Haziran 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın e-208, e-308, 408, 2008, e-2008, 3008, e-3008, 5008 ve e-5008 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Peugeot'nun Haziran ayı fiyatları.

Türkiye otomobil pazarının en popüler markalarından Peugeot, Haziran 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın hatchback, sedan, SUV ve elektrikli modellerinden oluşan geniş ürün gamında yeni fiyatlar netleşirken, araç satın almayı planlayan tüketiciler de güncel rakamları yakından takip ediyor.

ELEKTRİKLİ E-208 FİYATLARI

Peugeot'nun tamamen elektrikli E-208 modeli, düşük enerji tüketimi ve sessiz sürüş deneyimiyle elektrikli otomobil arayan kullanıcıların takibinde. Peki e-208’in güncel Haziran ayı fiyatı ne kadar?

Model Fiyat (TL) E-208 GT 100kW 1.999.500



Tamamen elektrikli Peugeot E-308 Haziran ayı fiyat listesi

Model Fiyat (TL) E-308 GT 115kW 2.381.000

Peugeot 2008 Haziran ayı fiyat listesi

Model Fiyat (TL) 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.353.000 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.566.500

Tamamen elektrikli Peugeot E-2008 Haziran ayı fiyat listesi

Model Fiyat (TL) E-2008 ALLURE 115kW 2.201.500 E-2008 GT 115kW 2.308.500

Peugeot’nin yeni 408 modelinde Haziran ayına özel 240 bin TL’ye varan indirim uygulanıyor.

Model Fiyat (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.570.000 2.330.000 -240.000 Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan 2.654.444 Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.910.000 2.745.000 -165.000

Peugeot 3008 Haziran ayı fiyat listesi

Model Fiyat (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.851.000 2.649.000 -202.000 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.259.000

Tamamen elektrikli Peugeot E-3008 Haziran ayı fiyat listesi

Model Fiyat (TL) E-3008 Allure 157kW (210hp) 3.318.000 E-3008 GT 157kW (210hp) 3.514.500

Peugeot 5008 Haziran ayı fiyat listesi

Model Fiyat (TL) Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.290.000 Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.545.500

Tamamen elektrikli Peugeot E-5008 Haziran ayı fiyat listesi

Model Fiyat (TL) Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp) 3.502.000 Yeni E-5008 GT 157kW (210hp) 3.644.000

PEUGEOT HAZİRAN AYI KAMPANYALARI

E-208 için 340.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz,

2008 modeli için 150.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz,

E-2008 Allure modeli için 225.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz,

3008 ve E-3008 Allure modeli için 1.000.000 TL’ye 6 ay yüzde 0,99 faiz,

5008 GT ve E-5008 Allure modeli için 1.000.000 TL’ye 6 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sunuluyor.

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