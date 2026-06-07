Peugeot Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı: Yeni 408’de 240.000 TL indirim
Peugeot Haziran 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın e-208, e-308, 408, 2008, e-2008, 3008, e-3008, 5008 ve e-5008 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Peugeot'nun Haziran ayı fiyatları.
- Peugeot'nun elektrikli E-208 modelinin GT versiyonu 1.999.500 TL'den satışa sunuluyor.
- Tamamen elektrikli E-308 GT 115kW 2.381.000 TL, E-2008 ALLURE 115kW 2.201.500 TL ve E-2008 GT 115kW 2.308.500 TL olarak listeleniyor.
- Yeni 408 modelinde 240.000 TL'ye varan indirimler mevcut.
- 3008 modelinde 202.000 TL'ye varan indirimler uygulanırken, E-3008 modelleri 3.318.000 TL'den başlıyor.
- Peugeot, çeşitli modeller için faiz oranları ve vade seçenekleri sunan kampanyalar düzenliyor.
Türkiye otomobil pazarının en popüler markalarından Peugeot, Haziran 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın hatchback, sedan, SUV ve elektrikli modellerinden oluşan geniş ürün gamında yeni fiyatlar netleşirken, araç satın almayı planlayan tüketiciler de güncel rakamları yakından takip ediyor.
ELEKTRİKLİ E-208 FİYATLARI
Peugeot'nun tamamen elektrikli E-208 modeli, düşük enerji tüketimi ve sessiz sürüş deneyimiyle elektrikli otomobil arayan kullanıcıların takibinde. Peki e-208’in güncel Haziran ayı fiyatı ne kadar?
|Model
|Fiyat (TL)
|E-208 GT 100kW
|1.999.500
Tamamen elektrikli Peugeot E-308 Haziran ayı fiyat listesi
|Model
|Fiyat (TL)
|E-308 GT 115kW
|2.381.000
Peugeot 2008 Haziran ayı fiyat listesi
|Model
|Fiyat (TL)
|2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2.353.000
|2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2.566.500
Tamamen elektrikli Peugeot E-2008 Haziran ayı fiyat listesi
|Model
|Fiyat (TL)
|E-2008 ALLURE 115kW
|2.201.500
|E-2008 GT 115kW
|2.308.500
Peugeot’nin yeni 408 modelinde Haziran ayına özel 240 bin TL’ye varan indirim uygulanıyor.
|Model
|Fiyat (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2.570.000
|2.330.000
|-240.000
|Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan
|2.654.444
|Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2.910.000
|2.745.000
|-165.000
Peugeot 3008 Haziran ayı fiyat listesi
|Model
|Fiyat (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2.851.000
|2.649.000
|-202.000
|3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|3.259.000
Tamamen elektrikli Peugeot E-3008 Haziran ayı fiyat listesi
|Model
|Fiyat (TL)
|E-3008 Allure 157kW (210hp)
|3.318.000
|E-3008 GT 157kW (210hp)
|3.514.500
Peugeot 5008 Haziran ayı fiyat listesi
|Model
|Fiyat (TL)
|Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|3.290.000
|Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|3.545.500
Tamamen elektrikli Peugeot E-5008 Haziran ayı fiyat listesi
|Model
|Fiyat (TL)
|Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp)
|3.502.000
|Yeni E-5008 GT 157kW (210hp)
|3.644.000
PEUGEOT HAZİRAN AYI KAMPANYALARI
E-208 için 340.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz,
2008 modeli için 150.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz,
E-2008 Allure modeli için 225.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz,
3008 ve E-3008 Allure modeli için 1.000.000 TL’ye 6 ay yüzde 0,99 faiz,
5008 GT ve E-5008 Allure modeli için 1.000.000 TL’ye 6 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sunuluyor.