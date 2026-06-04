Toyota, haziran fiyatlarını açıkladı: Corolla’da 650 bin TL indirim!
Toyota, haziran ayı listelerinde bazı modellerine zam yaptı. Aynı zamanda indirim kampanyaları da devam ediyor. Toyota’da marka modele göre Haziran ayı boyunca 300 bin TL’den 4.6 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor. Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da 650 bin TL’ye varan indirim uygulanıyor.
- Corolla'nın birçok versiyonunda fiyatlar Mayıs ayındaki gibi sabit kalırken, kampanyalı fiyatlar listelenmiştir.
- C-HR Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Yaris Cross Hybrid ve Yaris Hybrid modellerinde Haziran ayında küçük fiyat artışları yaşanmıştır.
- Toyota, Haziran ayı boyunca Corolla, Land Cruiser gibi birçok modelinde geçerli olacak indirim kampanyaları sunmaktadır.
- Corolla'nın farklı versiyonlarında 315.000 TL'den 650.000 TL'ye kadar değişen indirimler mevcuttur.
- Corolla Hybrid, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Yaris Cross Hybrid ve Yaris Hybrid modellerinde de çeşitli miktarlarda indirim kampanyaları uygulanmaktadır.
- Land Cruiser Prado modelinde 4.600.000 TL'lik bir indirim kampanyası bulunmaktadır.
Japon otomobil devi Toyota Haziran fiyatları listesini güncelledi. Markanın bazı modellerinde fiyatlar sabit kalırken, bazı modellerde küçük zamlar yapıldı.
Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar fiyat artışı ya da indirim oldu? Toyota Corolla’nın Haziran ayı fiyatı ne kadar oldu? Toyota Corolla’da indirim kampanyası var mı?
İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE MAYIS VE HAZİRAN AYI FİYATLARI
|MODEL
|Kampanyalı Mayıs Fiyatı
|Kampanyalı Haziran Fiyatı
|Fark
|Corolla Vision Plus
|1.892.000 TL
|1.892.000 TL
|0 TL
|Corolla Dream
|2.040.000 TL
|2.040.000 TL
|0 TL
|Corolla Dream X-Pack
|2.160.000 TL
|2.160.000 TL
|0 TL
|Corolla Flame X-Pack
|2.215.000 TL
|2.215.000 TL
|0 TL
|Corolla Passion X-Pack
|2.370.000 TL
|2.370.000 TL
|0 TL
|Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT
|2.808.000 TL
|2.808.000 TL
|0 TL
|Corolla Hybrid Dream-X-Pack
|2.530.000 TL
|2.530.000 TL
|0 TL
|Corolla Hybrid Flame X-Pack
|2.549.000 TL
|2.549.000 TL
|0 TL
|Corolla Hybrid Passion X-Pack
|2.873.000 TL
|2.873.000 TL
|0 TL
|Corolla Cross Hybrid
|2.765.000 TL
|2.765.000 TL
|0 TL
|C-HR Hybrid
|2.260.000 TL
|2.325.000 TL
|65.000 TL
|Corolla Hatchback Hybrid
|2.180.000 TL
|2.225.000 TL
|45.000 TL
|Yaris Cross Hybrid
|2.294.000 TL
|2.317.000 TL
|23.000 TL
|Yaris Hybrid
|1.995.000 TL
|2.025.000 TL
|30.000 TL
|Land Cruiser Prado
|13.750.000 TL
|13.750.000 TL
|0 TL
BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
Japon otomobil devi Toyota, Haziran ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyalarını da duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Haziran ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks dev SUV’u Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.
İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|VERSİYON
|LİSTE FİYATI
|KAMPANYALI FİYAT
|İNDİRİM
|1.5 Vision Plus Multidrive S
|2.207.000 TL
|1.894.000 TL
|315.000 TL
|1.5 Dream Multidrive S
|2.521.000 TL
|2.040.000 TL
|481.000 TL
|1.5 Dream X-Pack Multidrive S
|2.660.000 TL
|2.160.000 TL
|500.000 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|2.863.000 TL
|2.215.000 TL
|648.000 TL
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|3.020.000 TL
|2.370.000 TL
|650.000 TL
Toyota Corolla Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|1.8 Hybrid Dream e-CVT
|2.808.000 TL
|-
|1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT
|2.888.000 TL
|2.530.000 TL
|358.000 TL
|1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|3.119.000 TL
|2.549.000 TL
|570.000 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|3.244.000 TL
|2.873.000 TL
|371.000 TL
Toyota Corolla Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|3.255.000 TL
|2.765.000 TL
|490.000 TL
|1.8 Hybrid Passion e-CVT
|3.556.000 TL
|3.024.000 TL
|532.000 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|4.120.500 TL
|3.504.000 TL
|616.500 TL
Toyota Corolla C-HR Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.8 Hybrid Flame e-CVT***
|2.542.000 TL
|2.325.000 TL
|217.000 TL
|1.8 Hybrid Passion e-CVT
|2.930.000 TL
|2.566.000 TL
|364.000 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
|3.217.000 TL
|2.950.000 TL
|267.000 TL
|1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT
|3.365.500 TL
|3.055.000 TL
|310.500 TL
Corolla Hatchback Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|2.781.000 TL
|2.225.000 TL
|556.000 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|2.924.000 TL
|2.550.000 TL
|374.000 TL
|1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT
|2.924.000 TL
|2.550.000 TL
|374.000 TL
Corolla Yaris Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT
|2.704.000 TL
|2.317.000 TL
|387.000 TL
|1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT
|3.208.000 TL
|2.740.000 TL
|468.000 TL
Corolla Yaris Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.5 Hybrid Flame e-CVT
|2.245.000 TL
|2.025.000 TL
|220.000 TL
|1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT
|2.640.000 TL
|2.365.000 TL
|275.000 TL
Toyota Land Cruiser Prado indirim kampanyası (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|Land Cruiser Prado
|18.350.000 TL
|13.750.000 TL
|4.600.000 TL