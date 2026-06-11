Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil ve sınav sistemi başta olmak üzere milyonlarca öğrenci ile velileri yakından ilgilendiren konulara açıklık getirdi.

AKİF BÜLBÜL- Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için alınan yeni tedbirler ve 2026-2027 eğitim öğretim yılında devreye girecek yenilikleri gazetemize açıkladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 9. toplantısının yapıldığı Kazakistan’dan dönerken uçakta sorularımızı cevaplayan Bakan Tekin’in anlattıklarından öne çıkanlar şöyle:

LGS: Bu yıl, geçtiğimiz yıllara ilave olarak sınav yapılacak sınıflara, sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz. Öğretmenlerimizin mahremiyetine halel getirmemesi açısından sadece sınav saatlerinde çalıştırılacak. Sınıfla, sınavla ilgili herhangi bir şey olursa öyle gündeme gelecek. LGS sınavlarında en hassas olduğumuz konu müfredat. Müfredat, bizim ders kitaplarımız, dağıttığımız materyal ve elektronik ortama yüklediğimiz materyal. Çocukların bunun dışında başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. LGS veya YKS’de müfredat dışı herhangi bir soru sorulması da söz konusu değil.

ARA TATİL: Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl, birinci yarıyıl ara tatil yapacağız, ikinci yarıyıl ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı’nın olduğu haftaya denk düşüyor.

Bakan Tekin, eğitimdeki yeni adımları açıkladı: Ara tatiller kalkmayacak

ZORUNLU EĞİTİM: Kamuoyu 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışsın istiyoruz. Oxford örneğini verdim, 15 yaşında çocuk Oxford’a, Harvard’a gidiyor, yarın bizde de tartışılmaya başlanacak. Yavaş yavaş biz de bunu zihinsel olarak tartışalım. Kısa vadede gündemimizde yok. Artık bilgiye erişme kolaylaştığına göre çocukları 12 yıl zorunlu eğitim, 4 yıl lisans eğitiminde tutmak ne kadar doğru, bunları dünya tartışıyor, biz de tartışalım istedik. YÖK de çalışıyor.

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OKULA KAYIT: Adrese dayalı kayıt sistemine göre çocukları okullara yerleştiriyoruz. Fakat mevzuattan kaynaklanan boşlukları kullanan bazı veliler, belli okulları yoğun tercih ediyor. O zaman da kayıt tartışması başlıyordu. Bu yıl şunu yapıyoruz: O okulun kayıt bölgesindeki öğrencilerin kaydını otomatik yapıyoruz. Kayıt bölgesi dışından gelmek isteyen olursa da okul idaresi onları elektronik ortamda kaydediyor, öğrenci kotası dolmadıysa kurayla alacak. Bir de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün, ikametgâh verirken bir muvafakat belgesi var. Aile diyor ki ‘Benim çocuğum dayısının yanında kalıyor.’ Bunu kayıt için kullanıyorlardı, şu anda onlara da öncelik vermiyoruz. Onlar da ikinci plana kaldılar.

BAĞIMLILIK TARTIŞMASI: Bağımlılık oranlarını sürekli ölçüyoruz. Düşünüldüğü kadar yüksek değil. Peki niye bu kadar yaygın görünüyor? Çünkü şu anda iletişim kanalları çok yoğun. Herhangi bir yerde bir olay olduğunda anında Türkiye’nin gündemine düşüyor. Öyle olduğu için de sanki bütün çocuklar şiddet bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı gibi bir algı ortaya çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarımız da bu konularda çok özenli ve dikkatli. Söylendiği kadar yaygınlaşan bir şey değil.

Bakan Tekin, eğitimdeki yeni adımları açıkladı: Ara tatiller kalkmayacak

VELİ RANDEVU: Daha güvenli ve planlı yürütülmesine ilişkin kapsamlı yeni bir çalışma başlattık. Yeni sistemde süreç yine randevu oluşturma, okul onayı ve görüşme adımlarından oluşacak ancak mevcut sistemden farklı olarak başvuru kanallarının çeşitlendirilmesi, okulun da veli adına randevu oluşturabilmesi ve velinin süreçle ilgili farklı kanallardan bildirim alabilmesi sağlanacak.

EBEVEYN OKULU: Yeni bir uygulama olarak önümüzdeki eğitim öğretim döneminde, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bir hafta erken başlaması gibi velilerin de Ebeveyn Okulu diye tanımladığımız bir programı almalarını zorunlu hâle getirmeye çalışıyoruz.

İSTANBUL ERKEK LİSESİ: O OLAYLAR YARGIYA TAŞINACAK

Bakan Tekin: (İstanbul Erkek Lisesi mezuniyet olayları) İstanbul Erkek Lisesi, bir devlet okulu, bizim okulumuz. Okul idaresi Almanlarla orada Abitur programı üzerinden bir ilişki içinde. Oradaki hukuki tartışma ayrı. Geçtiğimiz yarıyıldan önce okulda nahoş olaylar yaşandı. Biz de orada bir grup disiplin tedbiri uygulamak üzere yola çıktık. Diploma töreninde, İl Müdürü’müze, okul müdürüne yönelen veli tepkisini arkadaşlarımız mutlaka ilgili yargı organlarına taşıyacaklar. Onlar sonuçta bizim aldığımız tedbirleri hayata geçirmeye çalışan görevlilerimiz. Dolayısıyla velilerimizin biraz daha hukuka uygun, daha saygılı davranmalarını bekliyoruz.

İTALYAN LİSESİ GREVİ: BİZİM GÖREVLENDİRME KARARI GEÇİCİYDİ

Bakan Tekin: (İtalyan Lisesinde Türk öğretmen grevi) Statüsü ayrı bir tartışma konusu ama okulda çalışan kişiler İş Kanunu’na tabi. Sözleşme imzalıyorlar. Sözleşmelerinde de hukuki olarak bir artış oranları var. Aralarında bir anlaşmazlık çıkarsa mahkemeler çözer.

Öğretmenler grev hakkını kullanırken çocuklar eğitim öğretim hakkından mahrum kalmasın diye biz geçici olarak okula öğretmen görevlendirdik. Grev yapan öğretmenler mahkemeye başvurdu. Mahkeme önce yürütmeyi durdurma kararı aldı, sonra da yürümeyi durdurma kararını kaldırdı. Bizim olayın içindeki dahlimiz bu. Hem İtalyan tarafıyla hem öğretmen arkadaşlarla ilgili genel müdürlüklerimiz sık sık görüştüler ve bir anlaşma da oldu zaten.

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