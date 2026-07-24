TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltildi. Yasada aday sürücülerden nükleer enerji yatırımlarına, SGK desteğinden kamu atamalarına kadar birçok alanda önemli değişiklikler yer aldı.

Emekli maaşlarında artışı da içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurul'da yapılan oylamaya 252 milletvekili katıldı. Teklif, 220 kabul oyuna karşılık 32 ret oyuyla Meclis'ten geçti.

Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira olarak belirlendi.

BİRÇOK FARKLI DÜZENLEME VAR

Yasada emekli maaşlarının yanı sıra farklı alanlarda da önemli düzenlemeler yer aldı. Buna göre, üst kademe kamu yöneticisi kapsamında yer almayan daire başkanı ve dengi yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda aranan hizmet süresi şartı yeniden düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki başvurular ile sunduğu hizmetlerden elde edeceği gelirlerin kullanımına ilişkin düzenlemeler de yasada yer aldı.

ADAY SÜRÜCÜLER İÇİN YENİ DÖNEM

İlk kez sürücü belgesi alacaklar ile ehliyeti herhangi bir nedenle iptal edilen kişiler, iki yıl süreyle aday sürücü statüsünde değerlendirilecek. Bu süreçte 75 ceza puanını aşan veya araç türüne bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilenlerin aday sürücü belgeleri iptal edilecek.

HAVA SAHASI İHLALLERİNE YENİ KURALLAR

Türk hava sahasında uçuş yapan sivil hava araçlarının hava trafik kurallarına uyması zorunlu hale getirildi. Hava sahasını ihlal eden ya da kurallara aykırı hareket eden uçaklar, yetkili makamların talimatlarına uyacak ve gerektiğinde iniş yapmak zorunda olacak.

NÜKLEER YATIRIMLARA VERGİ DESTEĞİ

Yasayla birlikte nükleer enerji yatırımlarına yönelik çeşitli vergi teşvikleri de getirildi. Nükleer santral projelerinde belirli şartları taşıyan katma değer vergisi iade edilebilecek. Ayrıca bu yatırımlarda kullanılacak makine ve teçhizat teslimleri KDV'den istisna tutulacak.

Bunun yanı sıra, nükleer enerji santrali yatırımları için borçlanan şirketlere yönelik kurumlar vergisi oranının 2045 yılına kadar yüzde 25 olarak uygulanması öngörüldü.

Özel sektöre ait turizm işletmelerinde sağlanan SGK desteği ise 116,67 liraya yükseltilirken, SGK primleri ve devlet katkı oranlarında da değişikliğe gidildi.

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