Alman devi Bayern Münih, kalecileri Manuel Neuer ve Sven Ulreich'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Jonas Urbig'in de yer aldığı, kendini kanıtlamış kaleci kadrosunda, Manuel Neuer ve Sven Ulreich ile sözleşmeler 2027 yılına kadar uzatıldı." bilgisi verildi.

Şampiyon takımın kaleci kadrosundaki üç eldiven de Alman oyunculardan oluşurken 22 yaşındaki Urbig ile tecrübeli kaleciler 40 yaşındaki Manuel Neuer ve 37 yaşındaki Sven Ulreich, gelecek sezon takımda yer alacak.

