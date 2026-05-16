Karlar eridi, su seviyesi yükseldi! Ekipler alarmda, evler boşaltılıyor
Erzurum'un İspir ilçesinde ani sıcaklık artışı ve yüksek kesimlerdeki kar erimesi, Çoruh Vadisi'nde su seviyesini kritik noktaya taşıdı. Bazı evlerin sular altında kaldığı bölgede jandarma ekipleri alarma geçerken, vatandaşlara tahliye çağrısı yapıldı.
- Yüksek kesimlerde eriyen kar suları nehirdeki debiyi tehlikeli seviyelere ulaştırdı.
- Maden Köprü Mahallesi çevresinde bazı evler sular altında kaldı.
- Yetkililer, nehir yatağına yakın bölgelerdeki vatandaşları tedbir amaçlı evlerini boşaltmaları yönünde uyardı.
- Olası bir faciayı önlemek amacıyla güvenlik önlemleri artırıldı, jandarma ekipleri riskli alanlarda devriye geziyor.
- Ekipler, vadi boyunca halkı güvenli noktalara yönlendiriyor.
- Yetkililer, su seviyesinin ilerleyen saatlerde yükselebileceği konusunda vatandaşları uyardı ve dere yatağına yakın yapılara girilmemesi gerektiğini vurguladı.
Erzurum'un İspir ilçesinde son günlerde etkili olan yağışların ardından hava sıcaklıklarının aniden yükselmesi, Çoruh Vadisi'nde taşkın riskini beraberinde getirdi. Yüksek kesimlerde hızla eriyen kar suları nedeniyle nehirdeki debi tehlikeli seviyelere ulaştı.
BAZI EVLER SULAR ALTINDA KALDI
Özellikle Maden Köprü Mahallesi çevresinde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bazı evlerin sular altında kaldığı öğrenildi. Yetkililer, nehir yatağına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulundu.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Bölgede olası bir faciayı önlemek amacıyla güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri, riskli alanlarda yoğun devriye faaliyetleri yürütürken vatandaşların tehlikeli bölgelere girişine izin vermiyor. Ekipler, vadi boyunca yaptıkları anonslarla halkı güvenli noktalara yönlendiriyor.
Yetkililer, su seviyesinin ilerleyen saatlerde daha da yükselebileceğine dikkat çekerek vatandaşlardan resmi uyarıları dikkate almalarını istedi. Özellikle dere yatağına yakın yapılara girilmemesi gerektiği vurgulanırken, bölgede teyakkuz halinin sürdüğü belirtildi.