Türk yatırımcıların yıllardır rekor kıran yurt dışı gayrimenkul yatırımları mart ayında sert şekilde fren yaptı. Dubai başta olmak üzere Körfez’de yükselen jeopolitik riskler, Avrupa’daki mülkiyet güvenliği problemleri ve değer kaybı endişeleri yatırımcıyı geri çekti. TCMB verilerine göre mart ayında yurt dışı konut alımları son 13 ayın en düşük seviyesine gerilerken, uzmanlar asıl büyük kırılmanın önümüzdeki aylarda yaşanabileceğine dikkati çekiyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ- Yıllardır rekor üstüne rekor kıran ve 2025 yılında 2 milyar 675 milyon dolara kadar ulaşan Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul yatırımları, mart ayında ilk defa sert bir fren yaptı.

Türkiye yerine yüksek kazanç beklentisi ve vatandaşlık nedeniyle yurt dışındaki projelere yönelen Türk yatırımcılar mülkiyet güvenliği ve değer kaybı kıskacında mağdur olurken, son veriler dış pazardaki pembe tablonun sonuna gelindiğini açıkça ortaya koydu.

Daha önce emlak ve trend sayfalarımızda yurt dışı gayrimenkul yatırımlarının barındırdığı yüksek risklere defalarca dikkati çektik. Amerika Birleşik Devletlerinde konut yatırımı yapan Türk vatandaşlarının doğal afetler, sel baskınları ve hortumlar sebebiyle ciddi finansal kayıplara uğradığını, konut sigortalarının tazminat ödememesi sebebiyle mağduriyetlerin derinleştiğini aktardık.

Benzer şekilde, başta İspanya olmak üzere Avrupa genelinde hızla yayılan “okupa” (mülke yasa dışı el koyma ve yerleşme) akımı neticesinde, bu bölgelerden mülk edinen yatırımcıların karşı karşıya kaldığı mülkiyet güvenliği sorunlarını da dile getirdik.

DUBAİ VE YUNANİSTAN…

Bugün gelinen noktada, jeopolitik risklerin tırmanmasıyla birlikte aynı güvensizlik ve değer kaybı süreçleri Körfez bölgesi ve Dubai pazarında da açıkça gözleniyor; sıcak çatışma ortamı fiyatların hızla gerilemesine, gayrimenkullerin değersizleşmesine ve ciddi güvenlik açıklarının baş göstermesine yol açıyor.

Ayrıca Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaşanan son siyasi gerilimler ve sınır hattındaki askerî hareketlilik, Avrupalı alternatif pazarları da riskli bölge statüsüne taşıyor ve bu olumsuz gelişmelerin neticesinde Türk yatırımcıların mart ayındaki yurt dışı konut alımları gözle görülür bir şekilde gerileyerek son 13 ayın en düşük seviyesini gördü.

ASIL BÜYÜK KIRILMA ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA

Türklerin yurt dışı gayrimenkul harcamaları, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düşüşle 187 milyon dolara geriledi. Sektör temsilcileri, jeopolitik kriz sebebiyle Dubai pazarında yüzde 15 ile 20 arasında örtülü fiyat indirimleri uygulandığını teyit ederken, bu tablo dış pazarlardaki sermaye kaçışının yerini yeniden ulusal ve güvenli emlak yatırımlarına bırakmaya başladığının en somut göstergesi oldu.

Nitekim piyasa uzmanları, mevcut küresel risklerin devam etmesi durumunda dış pazardaki asıl sert çakılmanın önümüzdeki aylarda çok daha görünür hâle geleceği konusunda hemfikir.

2,6 MİLYAR DOLAR İLE REKOR KIRMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verileri de sayfalarımızda yer verdiğimiz bu öngörüleri ve risk analizlerini resmî olarak tescilledi.

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımları için ödediği tutar, 2025 yılı genelinde 2 milyar 675 milyon dolara ulaşarak rekor kırarken, Ocak ve Şubat 2026 dönemlerinde de sırasıyla yüzde 44,4 ve yüzde 18,4’lük artış trendini sürdürdü.

Ancak şubat ayı sonunda patlak veren askerî çatışmaların Körfez ülkelerini ve özellikle Türk yatırımcısının yoğunlaştığı Dubai pazarını doğrudan etkilemesi, mart ayı itibarıyla piyasada keskin bir duruşa sebep oldu.

