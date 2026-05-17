ESMA ALTIN / ANKARA- TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonunda konuşan uzmanlar, çocuklarda artan şiddet eğilimi, okul saldırıları ve dijital şiddet kültürüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol, çocukların medyada gördükleri şiddet olaylarından etkilenebildiğini belirterek 10 yaşındaki bir çocuğun “Keşke bizim okulumuzda da Kahramanmaraş’taki okul saldırısı gibi bir saldırı olsa da biraz heyecan yaşasak” dediğini aktardı.

Uzmanlar okul saldırını değerlendirdi: Şiddetten haz duyan çocuklar var

Her şiddet eğilimli çocuğun suç işlemediğini vurgulayan Ulukol “Her fakir çocuk hırsızlık yapmıyor. O zaman çocuğu güçlendirecek, sorunu görecek ve destek olacak mekanizmalara ihtiyacımız var” diye konuştu.

20 YILDA 59 OKUL SALDIRISI

Ulukol’un paylaştığı verilere göre ABD’de yer yıl 50 okul saldırısı olayı gerçekleşirken, Türkiye’de 2005 yılından bu yana toplam 59 okul saldırısı vakası kaydedildi. Okul kapısına güvenlik görevlisi koymak, arama yapmak ya da çevre güvenliğini artırmanın tek başına çözüm olmadığını belirten Ulukol, öğretmen, psikolojik danışman, aile ve okul yönetiminin birlikte çalışacağı sistemlerin kurulması gerektiğini kaydetti.

AİDİYET DUYGUSU artırılmalı

Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nilüfer Koçtürk ise okul terkleri, sosyal dışlanma ve aidiyet eksikliğinin okul şiddetinde önemli risk faktörleri arasında yer aldığını belirtti. Koçtürk, okul saldırılarını gerçekleştiren çocukların çoğunlukla dışlanan, korkulan ya da uzak durulan öğrenciler olduğunu belirtti ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

SALDIRILARDA “TAKLİT” ETKİSİ

Okul saldırılarında “taklit suç” olgusunun da dikkat çektiğini kaydeden Koçtürk, 2018’de ABD’deki Santa Fe Lisesi saldırısının 1999 Columbine saldırısından etkilenerek gerçekleştirildiğini anlattı.

Saldırganın önceki faili rol model aldığını, benzer kıyafetler giydiğini ve saldırıyı planladığını ifade eden Koçtürk, medyada şiddetin sunuluş biçiminin bu sebeple kritik olduğunu söyledi.

Depresyon, intihar söylemleri, inzivaya çekilme ve sosyal medya paylaşımlarının saldırılar öncesinde önemli ipuçları verebildiğine dikkat çeken Koçtürk, yapay zekâ destekli sistemlerle dijital sinyallerin takip edilebileceğini ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını vurguladı, öğretmen, aile ve akran gözlemlerinin mutlaka sürece dâhil edilmesi gerektiğini ifade etti.

