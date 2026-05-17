Bağcılar Belediyesi, şu an hizmet veren millet bahçesine ek olarak farklı konumlarda 4 yeni millet bahçesini daha hizmete alarak sayıyı 5’e çıkaracak. Özellikle beş mahallenin kesiştiği yere yapılacak Dökümcüler Millet Bahçesi, ilçenin buluşma noktası olacak.

Millet bahçelerini modern bir anlayışla tasarladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız “Millet bahçelerimiz yeşil alan imkânı sunmasının yanında tam bir yaşam merkezi özelliği taşıyacak” dedi.

Bağcılar Belediyesi, İstanbul’un merkezi konumunda bulunan ilçeyi yeşil alanlarla donatmak için yeni projeleri hayata geçiriyor. Bunlardan ilki açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan Bağcılar Millet Bahçesi oldu. 60 bin metrekare alanda kurulan millet bahçesinde, farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya alanları, spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphanesiyle Bağcılarlı vatandaşların uğrak noktası oldu.

Yaşam merkezi haline gelecek: Bağcılarda millet bahçesi sayısı 5 olacak

4 YENİ MİLLET BAHÇESİ DAHA YAPILACAK

Şehrin kalabalığından kaçmak isteyen vatandaşlara nefes olan millet bahçelerinin sayısı artırılıyor. Bu çerçevede Göztepe Mahallesi’nde devam eden projenin yanı sıra Fevzi Çakmak Mahallesi, Kirazlı Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi’ne millet bahçesi yapılacak. Böylece ilçedeki millet bahçesi sayısı 5’e yükselecek.

GÖZTEPE MİLLET BAHÇESİ YAZ SEZONUNDA HİZMETE AÇILACAK

Proje kapsamında Göztepe Mahallesi’ne planlanan millet bahçesinin yapımı hızla devam ediyor. 10 bin metrekarelik alana yapılan millet bahçesinde Bağ Kafe, çocuk oyun alanı, çok amaçlı spor sahası, koşu parkuru, pati park ve dinlenme alanları olacak. Çalışmaların her aşamasını yakından takip eden Belediye Başkanı Yasin Yıldız da bu kapsamda saha ziyaretlerini sürdürüyor. Göztepe Millet Bahçesi önümüzdeki yaz hizmete sunulacak.

İLÇENİN KALBİNE YENİ MİLLET BAHÇESİ GELİYOR

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde planlanan Dökümcüler Millet Bahçesi ise 21 bin metrekareden oluşuyor. Bahçe konum olarak Fevzi Çakmak, Yavuzselim, Sancaktepe, Kemalpaşa ve Fatih Mahallelerinin kesişme noktasında bulunuyor. İlçenin kalbinde yer alan bu yeşil koridor, Bağcılarlıların yeni buluşma merkezi hâline gelecek. Bahçe içerisinde ise Bağ Kafe, etüt merkezi, sosyal tesis, yürüme yolları, rekreasyon alanları, spor sahaları ve kamelyalar yer alacak.

SPOR ALANI KONSEPTLİ YENİ MİLLET BAHÇESİ

15 Temmuz Mahallesi’nde de 16 bin 341 bin metrekarelik bir alan millet bahçesi için planlandı. Bu mekânda diğer bahçelerde olanlara ek özellikle spor yapmak isteyenler için özel alanlar oluşturulacak. Gençlerin spor ihtiyacını karşılayacak tesislerin arasında 2 basketbol, 1 futbol sahası da bulunuyor.

KİRAZLI MİLLET BAHÇESİ, METRONUN YANINA YAPILIYOR

Kirazlı Mahallesi’ne planlanan millet bahçesi ise Kirazlı Metro İstasyonu’nun hemen yanına yapılacak. Böylece vatandaşların ulaşımı açısından da büyük avantaj sağlanmış olacak. 9.800 metrekarelik yeşil alanın içinde çocuk oyun grupları da yer alacak.

YEŞİL OLMASININ YANINDA BİR YAŞAM MERKEZİ ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Millet Bahçeleri Projesi doğrultusunda ilçedeki hayat kalitesini artırmayı amaçladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Yasin Yıldız “İstanbul dünya metropollerinden biri ve Bağcılar da şehrimizin en gözde ilçelerinden. Biz de özverili çalışmalarımız neticesinde yeşil alanlarla birlikte vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirebileceği alanları artırıyoruz.

Aileler, buralarda şehrin yoğun temposundan da uzaklaşıp tabiatla iç içe vakit geçirme fırsatı bulurken çocuklar da güvenli ortamda oyunlar oynayacak. Bu amaçla millet bahçesi sayımızı 5’e çıkarıyoruz. Millet bahçelerimiz sadece yeşil alan imkânı sunmasının dışında tam bir yaşam merkezi özelliği taşıyacak. Ayrıca bu noktaları afet zamanlarında vatandaşlarımız için toplanma alanı olarak da kullanılabileceğiz. Bu faaliyetlerin yapımında bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Sayın Murat Kurum’a da teşekkür ediyoruz” dedi.



