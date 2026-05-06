202 vakıf eserinin toplu açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üç kıtada ecdat yadigarı eserlerimiz var. Ecdadın izini ve mührünü taşıyan şanla, şerefle dolu mazimizin ruhunu ve milletimizi millet yapan değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı, 2026 yılında 377 eserin yeniden restore edileceğini duyurdu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası Kutlama Programı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı, 202 vakıf eserinin toplu açılışını gerçekleştirdi: Üç kıtada ecdat yadigarı eserlerimiz var

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

“ECDAT YADİGARI ESERLER”

Mimari, zarafet, vakıf ve medeniyet temadaki bu dört kavrama baktığımızda hepsinin birbirini tamamlayıp beslediğini büyütüp zenginleştirdiğini görüyoruz. Zira tevarüz ettiğimiz tarih, kültür ve kimlik hazinesi mimariyi zarafetle buluşturmuş, zarafeti vakıf hizmetleriyle taçlandırmış vakıf müktesebatını ise dünyada eşit benzeri olmayan bir medeniyet şölenine dönüştürmüştür. Bu şölenin en coşkulu, en estetik unsurları ise üç kıtadaki ecdat yadigarı eserlerde net bir şekilde ve göz alıcı surette tecessüm etmiştir. Camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimiz şifahanelerimiz, aynı şekilde çeşmelerimiz, su kemerlerimiz, imarethanelerimiz, hanlarımız, köprülerimiz, kervansaraylarımız ve daha nicesi insanlığa yeni bir pencere açan vakıf medeniyetimizin birer nişanesidir. Halka hizmet hakka hizmettir düsturunun en somut tezahürü olmuştur.

Cumhurbaşkanı, 202 vakıf eserinin toplu açılışını gerçekleştirdi: Üç kıtada ecdat yadigarı eserlerimiz var

“KUSURSUZ BİR İLAHİ TASARIM”

Zamanda bu eserler yüksek bir üslubun, tekemmül etmiş bir estetiğin adaletle, erdemle, ahlakla yoğrulmuş seçkin bir tasavvurun, halka hizmet, hakka hizmet düsturunun en somut tezahürleri olmuştur. Kusursuz bir ilahi tasarımla zübde -i alem olan insana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz milletimizin en güzel hasletlerinden biridir. Dolayısıyla bir emanet olan bu kültürü korumak, bu eserlerin ihtiva ettiği mana ve değerler evrenini yaşatmak, tüm bunları gelecek kuşaklara aktarmak hepimiz için kritik önemlidir. Bu sene 102. yaşını kutlayan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz işte bu denli mühim bir vazifeyi hem de çok yüksek bir şuurla, başarıyla derühte ediyor. Genel müdürlüğümüzün 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Bu vesileyle ecdadın mirasını evlatla buluşturan ata yadigarı eserlere gözü gibi bakan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü yürekten kutluyorum.

Cumhurbaşkanı, 202 vakıf eserinin toplu açılışını gerçekleştirdi: Üç kıtada ecdat yadigarı eserlerimiz var

“202 ESERİMİZİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Geçtiğimiz yılki vakıf haftası kutlamasında 101 vakıf eserinin açılışının yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı “Bugün de yurt içinde ve yurt dışında son bir sene içerisinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı, 202 vakıf eserinin toplu açılışını gerçekleştirdi: Üç kıtada ecdat yadigarı eserlerimiz var

“MÜJDESİNE İMAN ETMİŞ BİR MİLLETİZ”

Cumhurbaşkanı konuşmasına şöyle devam etti:

Bu eserlerin bakım, onarım ve yeniden ihyasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı, sahada fedakarca çalışan işçi ve mühendislerimizi, mimarlarımızı, proje uzmanlarımızı ayrı ayrı kutluyorum. 202 eserimizin her birinin hamilerini bu yapılarda alın ve fikir teri olan tüm büyüklerimizi rahmetle iade ediyorum. Müjdesine iman etmiş bir milletiz. Hayır faaliyetlerimizi en güzel en zarif şekilde vakıflarımız eliyle ete kemiğe bürünmüş, bu alanda dünyada temayüz etmiş bir geleneğin sahipleriyiz. Zarafet timsali, mimari yapılarımızda, vakıf eserlerimizde bu özelliklerin temerküz ettiğini görürüz.

Cumhurbaşkanı, 202 vakıf eserinin toplu açılışını gerçekleştirdi: Üç kıtada ecdat yadigarı eserlerimiz var

“GELENEĞİMİZ KUCAKLAYICI BİR YAPIYA SAHİP”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı döneminden bugüne uzanan ‘vakıf’ geleneğinin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

Değerli misafirler, vakıf kültürümüzün bir diğer özelliği de bireysel ve toplumsal hayatın her alanına her safhasına şamil olmasıdır. Osmanlı Devleti sınırları İçinde vakıflar sayesinde bir adam vakfedilmiş evde doğar vakfedilmiş bir beşikte büyür. Vakıf ormanlarından geçimini temin eder. Vakıf mallarından yer ve içer, vakıf kitaplarından okur, vakfedilmiş bir medresede hocalık yapar. Öldüğü zaman da vakfedilmiş bir tabuta konur ve vakfedilmiş bir mezarlığa gömülür. Geçmişte yapılan işte bu tespit son derece yalın, çarpıcı ve isabetlidir. Bizim vakıf geleneğimiz işte böylesine güçlü, bu derece kapsayıcı, kuşatıcı, kucaklayıcı bir yapıya sahiptir. Canlı cansız tüm varlıkları merkezine alan vakıflarımız çok şükür bugün bu özveriyle ve samimiyetle çalışmalarına devam ediyor.

“YÖNETTİĞİ ŞEHRİ HARACA BAĞLAYANLARI…”

Cumhurbaşkanı, vakıfları hedef alanlara ise şu sözlerle tepki gösterdi:

Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız, milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz hükümet olarak iyilikte, yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı, 202 vakıf eserinin toplu açılışını gerçekleştirdi: Üç kıtada ecdat yadigarı eserlerimiz var

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yurt içi ve yurt dışında çalışmalarının sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: .

Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının onarım ve restorasyonu tamamlandı. Geri kalan 101 eserin tadilat ve rekonstrüksiyonu bunlar da inşallah bitti. Yıl içerisinde nihayet erecek. Böylece 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak. Genel müdürlüğümüz son dönemde çok önemli çalışmalara imza atıyor. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii, 2020’de asli hüviyetine kavuşturduğumuz Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifimiz, barok tarzdaki üslubuyla öne çıkan Nur Osmaniye Külliyemiz, yaklaşık 700 yıllık bir tarihe sahip olan Sungurbey Camiimiz ve daha nice önemli eserde oldukça titiz bakım ve onarım faaliyetleri yürütüldü. Başta gönül coğrafyamızda adeta bir restorasyon seferberliği başlatılarak 2012’den bugüne tam 40 ihya edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'te ise on bir eserin onarımı devam ediyor. Göğsümüzü kabartan yüz akı olan bu çalışmalardan ötürü vakıflar genel müdürlüğümüze sizlerin huzurunda bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum.

Haberle İlgili Daha Fazlası