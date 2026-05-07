İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in saldırısında ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü iddia edilen, ülke lideri Mücteba Hamaney ile kısa süre önce bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Pezeşkiyan, görüşmenin yaklaşık iki buçuk saat sürdüğünü ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığında esnaf temsilcilerinin katıldığı bir toplantıya sürpriz şekilde katılan Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada ülke lideri Hamaney ile bir araya geldiğini anlattı.

"GÖRÜŞME SAMİMİ BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ"

Görüşmenin tam olarak ne zaman gerçekleştiğini belirtmeyen Pezeşkiyan, "Son zamanlarda Devrim Rehberi Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hameney ile görüştüm. Bu görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti ve konuşma yaklaşık iki buçuk saat sürdü." dedi.

Pezeşkiyan, görüşmede Hamaney'in, meselelere bakış açısı ve samimi yaklaşım tarzının dikkatini çektiğini dile getirdi. Konuşmasının bir bölümünde de ülke içindeki birliğin güçlendirilmesine vurgu yapan Pezeşkiyan, "İnsanları kolayca yolsuzluk, ihanet veya casuslukla suçlamamalı ve toplumun farklı kesimleri arasında sahte sınırlar oluşturmamalıyız çünkü bugün ülkede savunma cephesinde, İran'ı bütün varlığıyla savunanlar var. Oysa bunlardan bazıları daha önce kısıtlamalar ve soruşturmalarla karşı karşıya kalmışlardı." ifadelerini kullandı.

AĞIR YARALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İran lideri Hamaney'in 28 Şubat'ta babası Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği ABD-İsrail'in saldırısında ağır yaralandığı ve Kum kentinde tedavi gördüğü iddiaları Batı medyasında yer almıştı.

