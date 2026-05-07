Sakarya'da etkili olan yağışların ardından bazı bölgelerde caddeler göle döndü. Su seviyesi yaklaşık 1 metreye ulaşırken br vatandaşın kayıkla evine gittiği anlar gündem oldu.

Sakarya'da etkili olan yağışların ardından Tuzla Mahallesi'nde taşkın meydana geldi. Darıçayırı bölgesinde bulunan derenin taşması neticesinde meydana gelen taşkın sonrası mahallede su seviyesi yaklaşık 1 metreye kadar yükseldi.

EVİNE KAYIKLA DÖNDÜ

Evlerin büyük kısmının sular altında kaldığı bölgede vatandaşlar zor anlar yaşadı. Akrabasını almak için kayıkla eve gitmek zorunda kalan Ahmet Kahraman ise yaşadığı bölgeyi Venedik'e benzetti.

Venedik değil Sakarya! Caddeler göle döndü, evine kayıkla döndü

"TAŞKIN OLUNCA VENEDİK GİBİ OLDU"

Ahmet Kahraman, "Bir taşkın yaşadık yaklaşık 1 metre civarında su vardı. Darıçayır'ı bölgesinde bulunan derenin taşması neticesinde su yükseldi. Kayıkla gelme gayemiz ise akrabamı almaktı. Kendisinin çizmesi yoktu onu evinden aldık. Havalar açıldı ama sular daha çekilmedi. Kayık dışında başka bir araçla gelemedik. Adeta bir Venedik gibiydi buradaki evlerin hemen hemen hepsi sular altındaydı. Taşkın olunca bir Venedik görüntüsü oluştu biz de espri olsun diye söyledik. Darıçayır'ı bölgesinde bu taşkın sorunu her sene aynısı oluyor ve etkileri bizim olduğumuz bölgeye kadar geliyor bir önlem alınması lazım" dedi.

