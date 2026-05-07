Kaydet

Bursa'da emniyet güçlerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği nefes kesen operasyonda film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve tam 54 ayrı suç kaydı bulunan azılı bir firari, baskın sırasında çatı katına çıkarak ekiplerden saklanmaya çalıştı. Çatının kenarına oturarak aşağıda kendisini arayan polisleri izleyen ve kurtulduğunu sanan şüpheli, infaz büro ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilince çaresizce teslim olmak zorunda kaldı. Adeta polislerle saklambaç oynayan firarinin o anları saniye saniye kameralara yansırken, aynı operasyon kapsamında cinayet, gasp ve hırsızlık gibi ağır suçlardan aranan 6 azılı suçlu daha kıskıvrak yakalandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası