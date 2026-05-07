Motosiklet sürücüsüne rekor yaptırım! Polisten kaçtı, 552 bin TL ceza yedi
Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsüne adeta ceza yağdı. Ehliyetsiz, plakasız ve sigortasız araç kullanmak dahil birçok kuralı ihlal eden şahsa, toplamda 552 bin 465 TL idari para cezası uygulandı.
Ramazan D. isimli bir şahıs, plakasız motosikletiyle Petrol Caddesi'nde gezinirken polis ekipleri motosikleti durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına aldırış etmeyen Ramazan D., kaçmaya başladı.
552 BİN TL CEZA KESİLDİ
Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Ramazan D.'ye trafik kurallarına, dur ihtarına uymamaktan, plakasız, sigortasız, sürücü belgesi iptal edildiği halde motosiklet kullanma ve polis ekiplerinden kaçmaktan 552 bin 465 TL para cezası uygulandı.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
