Survivor yarışmasıyla tanınan Nisa Bölükbaşı, son saatlerde adının geçtiği soruşturma nedeniyle kamuoyunun gündemine oturdu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve çok sayıda tanınmış ismi kapsayan dosyada, Nisa Bölükbaşı hakkında da yakalama kararı çıkarılacağı yönündeki bilgiler dikkat çekti. Gelişmeler sonrası ''Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında?'' soruları kamuoyunun gündemine de geldi. İşte eski Survivor şampiyonu hakkında merak edilenler...

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı Survivor yarışmasıyla tanınan ve sporcu kimliğiyle de bilenen isimlerden. İlk kez 2020 yılında Survivor’da gönüllüler takımında yarışarak dikkatleri üzerine çeken Bölükbaşı, performansı ve parkurlardaki başarısıyla kısa sürede yarışmanın favori isimleri arasında yer almıştı. Daha sonra katıldığı Survivor All Star 2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak kupanın sahibi olmuştu.

Sporla iç içe yaşayan Nisa Bölükbaşı, çocukluk yıllarından itibaren farklı branşlarda aktif olarak yer alarak Survivor yarışmasında mücadele etti.

NİSA BÖLÜKBAŞI NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nisa Bölükbaşı 2 Temmuz 1998 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da dünyaya geldi. Aslen Türk olan Bölükbaşı çocukluk ve eğitim hayatının büyük bölümünü Prag’da geçirdi.

Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Nisa Bölükbaşı, yüzme ile başladığı spor yolculuğunu tenis ve voleybol gibi branşlarla sürdürdü. 27 yaşında olan Bölükbaşı, hem Türkiye’de hem de yurt dışında tanınan Survivor şampiyonu olarak biliniyor.

NİSA BÖLÜKBAŞI EVLİ Mİ?

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Bir süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile geçtiğimiz sene evlenen Bölükbaşı sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

