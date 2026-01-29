Müren balığı, bilimsel kaynaklarda tüketilmesi önerilmeyen türler arasında yer alıyor. Özellikle ciguatoksin riski nedeniyle sağlık açısından tehlike oluşturabilen mürenler, Survivor 2026’da gündeme gelince yeniden merak konusu oldu. Peki, Müren balığı yenir mi, zehirli mi?

Bilimsel kaynaklara göre müren balığı, yaygın olarak tüketilen balık türleri arasında yer almıyor. Bazı türleri zehirli olabilir. Bunun en önemli nedeni, bazı müren türlerinin besin zinciri yoluyla ciguatoksin biriktirebilmesi. Mercan resiflerinde yaşayan mikroskobik alglerden kaynaklanan bu toksin, küçük balıklardan daha büyük yırtıcılara geçerek en üst seviyede müren gibi avcılarda yoğunlaşıyor. İnsanlar tarafından tüketildiğinde ise ciguatera balık zehirlenmesi adı verilen bir tabloya yol açabilir.

Uzmanlar ciguatera zehirlenmesinin mide ve bağırsak sorunlarının yanı sıra nörolojik belirtiler, kalp ritim bozuklukları ve uzun süreli sağlık problemleri oluşturabileceğini belirtiyor. Özellikle büyük türlerde, toksinin en çok karaciğerde yoğunlaştığı biliniyor. Bu nedenle birçok ülkede müren balığı, “yenmesi önerilmeyen balıklar” listesinde yer alıyor ve gıda olarak tüketilmesi tavsiye edilmiyor.

Müren balıkları, Muraenidae familyasına ait olup dünya genelinde yaklaşık 200 türle temsil ediliyor. Çoğu denizel olan bu türler, güçlü çeneleri, sivri dişleri ve pürüzsüz, mukus kaplı derileriyle biliniyor. Bazı türlerin salgıladığı mukusun da toksik özellik gösterebildiği ifade ediliyor.

MÜREN BALIĞI NEREDE YAŞAR?

Müren balıkları çoğunlukla tropikal ve ılıman denizlerde, özellikle mercan resifleri, kayalık kıyılar ve deniz mağaraları gibi saklanmaya elverişli alanlarda yaşar. Türlerin büyük bölümü tuzlu suda bulunur ve gündüzleri kaya oyuklarında gizlenip gece avlanan yırtıcılardır. Nadiren acı suda, çok az tür ise sınırlı olarak tatlı suda görülebilir.

