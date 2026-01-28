Kaydet

İzmir’in Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5058/4 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede tüm evi etkisi altına alırken, yoğun dumanlar çevre ilçelerden de fark edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin dört koldan yürüttüğü müdahale sayesinde alevler bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binadaki 3 dairede maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası