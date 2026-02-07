TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hedefi kapsamında yürüttüğü projelerde kura heyecanı sürüyor. Kırıkkale’de dar ve orta gelirli vatandaşların başvuru yaptığı sosyal konut projeleri için kura çekimi 7 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor. Saat 11.00’de başlayan Kırıkkale kura çekimi noter huzurunda yapılırken sonuçları takip eden vatandaşlar “Kırıkkale TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?” ve “TOKİ Kırıkkale kura sonucu nasıl sorgulanır?” sorularına cevap arıyor. İşte, TOKİ Kırıkkale kura sonucu sorgulama ekranı...

Kırıkkale TOKİ kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipliği bilgileri noter onay sürecinin bitmesiyle birlikte TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden erişime açılacak. Kırıkkale’de kura çekimi 7 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00 itibarıyla Nur Camii Konferans Salonu’nda yapılıyor. Kura kapsamında Kırıkkale Merkez Yahşihan projesinde 1100 konut için hak sahipleri belirlenirken, Merkez Hacılar projesinde 94 konut kura ile sahipleriyle buluşacak. İşte, 7 Şubat TOKİ Kırıkkale kura sonucu sorgulama ekranı...

Kırıkkale TOKİ kura sonuçları açıklandı! 7 Şubat TOKİ Kırıkkale kura sonucu sorgulama ekranı

KIRIKKALE TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Kırıkkale’de 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekiminin ardından sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar TOKİ’nin resmi sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Kura işlemlerinin tamamlanması ve noter onay sürecinin bitmesiyle birlikte hak sahipliği bilgileri sisteme yansıtılıyor.

Başvuru yapanlar TOKİ’nin internet sitesinde il ve proje seçimi yaparak kura sonucuna ulaşabiliyor. Canlı yayında takip edenler için ise kura sırasında açıklanan isimler noter huzurunda kayda alınıyor.

KIRIKKALE TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

KIRIKKALE TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kırıkkale TOKİ kura çekimi sona erdikten sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri proje bazlı olarak açıklanıyor. Listeler noter onay işlemleri tamamlandıktan sonra TOKİ’nin resmi kanallarında yayımlanıyor.

Sürecin ardından aynı bilgiler e-Devlet sistemine de yükleniyor. Başvuru sahipleri e-Devlet’e giriş yaparak “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden asil ya da yedek listede olup olmadığını kontrol edebiliyor.

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 KIRIKKALE MERKEZ KIRIKKALE MERKEZ (YAHŞİHAN) 1100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1100 HALK BANKASI 07.02.2026 11:00 NURCAMİ KONFERANS SALONU

11:00 NURCAMİ

2 KIRIKKALE MERKEZ KIRIKKALE MERKEZ HACILAR 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI 07.02.2026 11:00 NURCAMİ KONFERANS SALONU

11:00 NURCAMİ

3 KIRIKKALE BAHŞILI KIRIKKALE BAHŞILI 53/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 53 ZİRAAT BANKASI 07.02.2026 11:00 NURCAMİ KONFERANS SALONU

11:00 NURCAMİ

4 KIRIKKALE BALIŞEYH KIRIKKALE BALIŞEYH 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 60 ZİRAAT BANKASI 07.02.2026 11:00 NURCAMİ KONFERANS SALONU

11:00 NURCAMİ

5 KIRIKKALE ÇELEBİ KIRIKKALE ÇELEBİ 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur 6 KIRIKKALE DELİCE KIRIKKALE DELİCE 106/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 106 ZİRAAT BANKASI 07.02.2026 11:00 NURCAMİ KONFERANS SALONU

11:00 NURCAMİ

7 KIRIKKALE DELİCE KIRIKKALE DELİCE ÇERİKLİ 66/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 66 ZİRAAT BANKASI 07.02.2026 11:00 NURCAMİ KONFERANS SALONU

11:00 NURCAMİ

8 KIRIKKALE KARAKEÇİLİ KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI 07.02.2026 11:00 NURCAMİ KONFERANS SALONU

11:00 NURCAMİ

9 KIRIKKALE KESKİN KIRIKKALE KESKİN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 07.02.2026 11:00 NURCAMİ KONFERANS SALONU

11:00 NURCAMİ

KONFERANS SALONU

