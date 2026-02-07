2 Ocak 2025’te hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt, evlendiğini paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un en büyük oğlu Timur Turanbayburt, nikah masasına oturdu. Eşinin ismini medyadan gizli tutan Turanbayburt, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa “Hoş geldin meleğim” notunu düşerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Kareyi görenler yaş farkı konusunda yorum yapmadan edemedi.

Nikah fotoğrafı...

BABASINA BÖBREĞİNİ VERMİŞTİ

Ferdi Tayfur, 17 yaşındayken Timur Turanbayburt adını verdiği ilk oğlunu dünyaya getirmişti. Timur’un sağlığı açısından da oldukça özel bir bağları vardı: 2020 yılında babası, Timur’un böbreğiyle hayata tutunmuştu.

Timur Turanbayburt - Ferdi Tayfur

GEÇEN YIL VEFAT ETTİ

Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Usta sanatçı, 4 Ocak 2025’te Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. Tayfur’un vefatı, sevenlerini ve müzik camiasını derinden üzmüştü.

MİRASTA ADI GEÇMEDİ

Usta sanatçının vefatının ardından ailesi, miras meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşamıştı. Ferdi Tayfur, mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamış, geri kalanını ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırmıştı. Ancak miras listesinde sanatçının iki çocuğu Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt’un isimleri yer almayınca, iki kardeş bu duruma itiraz ederek vasiyete karşı dava açmıştı.

5 ÇOCUĞU VAR

Sanatçının beş çocuğu bulunuyor. Üç kızı Tuğba Dınız, Funda Doğrul ve Tuğçe Tayfur, bir oğlu Ferdi Taha Turanbayburt ve en büyük oğlu Timur, Tayfur’un en kıymetli mirasları arasında yer alıyor.

