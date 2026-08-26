Alihan Kuriş suç örgütünün 37 klasörünü saklayan örgüt üyesi yakalandı

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasörün saklanması talimatını verdiği belirlenen şüpheli Mehmet Akay, Antalya'da yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Alihan Kuriş suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

37 KLASÖRLÜK EVRAKI SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Alihan Kuriş'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi’nde gerçekleştirilen aramada ele geçirilen 37 klasör içerisindeki hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanaklarının saklanması sürecinde rol aldığı tespit edilen Mehmet Akay'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmekteydi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği'nde çalışan Mehmet Akay'ın, örgüte ait söz konusu evrakların saklanacağı yere götürülmesi konusunda talimat verdiği ve belgelerin saklanması sürecinde aktif rol aldığı yönünde tespitlere ulaşıldı.

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ANTALYA'DA YAKALANDI

Firari olarak aranan Mehmet Akay, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi’nde bir yakınına ait ikamette yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste gerçekleştirilen aramada cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Ele geçirilen dijital materyal ile daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasındaki bağlantıların, belgelerin hangi amaçla saklandığının, bu süreçte talimat veren ve hareket eden diğer kişilerin ve örgütün mali yapılanmasının bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Alihan Kuriş

NE OLMUŞTU?

Önceki gün, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi.

Operasyonda yapılan adli aramada 37 ayrı klasör içerisinde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, "bağış" adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirildi. Ele geçirilen klasörler, örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla incelemeye alındı.

KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜNE İLK DALGA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 13 Ağustos'ta 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında "örgüt yöneticisi" olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheliden 30'u gözaltına alınmış, Alihan Kuriş ile bazı şüphelilerin tutuklanmasına hükmedilmişti.

İKİNCİ DALGA OPERASYON

İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleşen operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çekici isimler vardı. Kuriş soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa A. ve Taner Ç. de gözaltına alınanlar arasında bulunuyordu.

Soruşturmada şüphelilere "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Korkuteli Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİKorkuteli

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