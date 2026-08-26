Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ile lig aşamasında forma giyecek futbolcular netleşecek. Devler Ligi'nde mücadele edecek takımların A ve B listelerini UEFA'nın belirlediği kurallar doğrultusunda hazırlaması gerekiyor. Lig aşaması öncesinde 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi son tarihi ve listelerde kaç oyuncunun yer alabileceği araştırılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması öncesinde kulüpler için kadro kayıt süreci devam ediyor. Organizasyonda yer alacak 36 takım, Avrupa maçlarında görev yapacak futbolcularını UEFA'ya bildirecek. Galatasaray'ın da mücadele edeceği lig aşaması yaklaşırken "Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, bitti mi?" ve "UEFA kadro bildirimi son tarih ne zaman?" soruları öne çıkıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?

2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması için A Listesi kadro bildiriminin son tarihi 2 Eylül 2026 olarak duyuruldu. Kulüplerin A Listesinde en fazla 25 futbolcu bulunabiliyor.

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi kadro listesi son tarih

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2026-2027 MAÇ TAKVİMİ

UEFA'nın 25 Ağustos'ta güncellediği resmi 2026-2027 takvimine göre Şampiyonlar Ligi lig aşaması 8-10 Eylül 2026 tarihlerindeki ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. İkinci hafta ekim ayında oynanacak ve sekiz maçlık lig aşaması 27 Ocak 2027'de sona erecek.

2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşaması maç takvimi:

1. hafta: 8-10 Eylül 2026

2. hafta: 13-14 Ekim 2026

3. hafta: 20-21 Ekim 2026

4. hafta: 3-4 Kasım 2026

5. hafta: 24-25 Kasım 2026

6. hafta: 8-9 Aralık 2026

7. hafta: 19-20 Ocak 2027

8. hafta: 27 Ocak 2027

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi kadro listesi son tarih

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA KAÇ FUTBOLCU YAZILABİLİR?

Bir kulübün UEFA A Listesinde en fazla 25 futbolcu bulunabiliyor. En az sekiz kontenjan yerel olarak yetiştirilmiş oyunculara ayrılırken gerekli kriterlerin karşılanmaması durumunda 25 kişilik maksimum kadro sayısı düşüyor.

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