Dünyanın en çok satan telefonu belli oldu! Zirvedeki isim değişmedi
Counterpoint Research verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı telefonu iPhone 17 oldu. Apple ve Samsung, en çok satan 10 model arasında beşer cihazla yer alırken, ilk 10 modelin toplam satışlardaki payı yüzde 26'ya ulaştı.
Dünyada akıllı telefon pazarında 2026'nın ikinci çeyrek sonuçları belli oldu. Counterpoint Research verilerine göre, nisan-haziran döneminde dünyanın en çok satan akıllı telefonu iPhone 17 olurken, Apple ve Samsung modelleri listede öne çıktı.
Küresel akıllı telefon pazarında lider konumda olan Apple'ın iPhone 17 modeli, 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel olarak en çok satan akıllı telefon oldu. İkinci ve üçüncü sırayı da Apple korudu. iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro modelleri sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
LİDER MARKALAR İLK 10'DA EŞİT YER ALDI
Apple ve Samsung, 2026'nın ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan 10 akıllı telefon modeli arasında beşer cihazla yer aldı. iPhone 17, çeyrek boyunca en çok satan model olurken, iPhone 17e de uygun fiyatı, yüksek depolama alanı ve operatör kampanyalarının desteğiyle Apple'ın performansına katkı sağladı.
Apple'ın birim satışları, genel pazardaki daralmaya rağmen yıllık bazda yüzde 5 arttı. iPhone satışlarında Hindistan, Japonya, Orta Doğu ve Afrika öne çıkarken, iPhone 17 serisinin etkisiyle Güney Kore'deki satışlar da neredeyse iki katına çıktı.
Samsung tarafında ise Galaxy S26 Ultra, önceki modeline göre beş basamak yükselerek markanın en çok satan modeli oldu. İlk 10 modelin toplam satışlardaki payı yüzde 26'ya yükselirken, küresel akıllı telefon pazarı aynı dönemde yüzde 11 daraldı.
Artan fiyatların tüketicileri üst segment modellere yönlendirmesinin Apple'ın rekabetçi konumunu güçlendirdiği belirtildi.