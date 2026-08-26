Dünyanın en çok satan telefonu belli oldu! Zirvedeki isim değişmedi

Küresel akıllı telefon pazarında lider konumda olan Apple'ın iPhone 17 modeli, 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel olarak en çok satan akıllı telefon oldu. İkinci ve üçüncü sırayı da Apple korudu. iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro modelleri sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.