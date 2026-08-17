Meta'yı köşeye sıkıştıracak dava! Instagram ve Facebook için tarihi karar kapıda

ABD'de Meta'ya karşı açılan ve çocukların ruh sağlığına zarar verdiği iddia edilen davalardan en büyüğü yarın California'da görülmeye başlanacak. 29 eyaletin taraf olduğu davada Meta, çocukları ve gençleri bağımlı hale getirecek sosyal medya platformları tasarlamakla suçlanıyor.

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, çocukların ve gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ABD'de kapsamlı bir davayla karşı karşıya. California, Colorado, Kentucky ve New Jersey'nin davacı olarak yer alacağı ilk duruşmanın California'nın Oakland kentinde yapılması bekleniyor. Diğer 25 eyaletin davalarının ise daha sonraki tarihlerde görülmesi planlanıyor.

BAĞIMLILIK OLUŞTURABİLECEK SİSTEMLER KULLANDIĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR

Davada Meta'nın, genç kullanıcıların dikkatini çekmek ve platformlarda daha uzun süre tutmak amacıyla bağımlılık oluşturabilecek sistemler kullandığı öne sürülüyor. Ayrıca 13 yaşından küçük çocukların kişisel verilerinin ebeveynlerinin bilgisi dışında toplandığı ve bunun federal yasaları ihlal ettiği iddia ediliyor.

ÇALIŞMA BİÇİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK TALEP EDİLİYOR

Eyalet başsavcıları, Meta'dan yüksek miktarda maddi tazinatın yanı sıra Facebook ve Instagram'ın çalışma biçiminde değişiklik yapılmasını talep ediyor. Bu kapsamda genç kullanıcılar için ebeveyn onayı alınması, bağımlılık oluşturduğu öne sürülen algoritmaların değiştirilmesi, görünüşü değiştiren filtrelerin kaldırılması ve videoların otomatik oynatılmasının engellenmesi isteniyor. Ayrıca kullanıcıların birden fazla hesap açmasının önüne geçilmesi ve Instagram'daki geçici içeriklerin kullanımının sınırlandırılması da talepler arasında bulunuyor.

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“META’YI İFLASA SÜRÜKLEYEBİLİR”

Davacı eyaletlerin toplam tazminat talebinin 1,4 trilyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Ancak hukuk uzmanları, mahkemenin böyle bir miktara hükmetmesinin düşük ihtimal olduğunu değerlendiriyor. Hukuk Profesörü James Grimmelmann, bu seviyede bir cezanın Meta'yı iflasa sürükleyebileceğini ve şirketin eyalet mülkiyetine geçmesine yol açabileceğini belirterek böyle bir sonucun pek mümkün olmadığını ifade ediyor.

Meta ise suçlamaları reddediyor. Şirket, delillerin gençleri destekleyen uygulamalar geliştirdiğini göstereceğini savunuyor. Dava, Meta'nın çocukların güvenliği konusunda karşı karşıya kaldığı son hukuki süreç olarak öne çıkıyor. Şirket, bu yıl çocuk ve gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açılan iki davada kayıplar yaşamıştı. New Mexico'da ise 7 Ağustos'ta bir mahkeme, Meta'nın çocukların ruh sağlığı krizindeki sorumluluğu nedeniyle 567 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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