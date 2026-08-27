'Yeşil altın'da hasat zamanı! Kilosu 2 bin lira

Şanlıurfa'da "yeşil altın" olarak bilinen fıstıkta hasat başladı. 6 aylık üretim döneminin ardından toplanmaya başlayan fıstıklar, fabrikalarda işlendikten sonra tüketiciyle buluşuyor. Bu yıl su altı yaş fıstık 245 liradan, iç fıstık ise 1.700 ila 2 bin lira arasında satılıyor.

Şanlıurfa’da tarımsal üretimin önemli değerlerinden olan tecilli Urfa Keten Köyneği fıstığı ve Antep fıstığında hasat sezonu başladı. Üreticiler, yaklaşık altı aylık gelişim ve olgunlaşma sürecinin ardından bahçelerden topladıkları fıstıkları tesislerde işledikten sonra piyasaya sürüyor.

Yeşil altında hasat zamanı! Kilosu 2 bin lira

TARLADAN İŞLENME TESİSLERİNE

Hasat edilen fıstıklar, üreticiler tarafından özenle toplanarak kabartma tesislerine gönderiliyor. Tesislerde çeşitli işlemlerden geçirilen fıstıklar, kalite ve iriliklerine göre ayrıştırılarak özenle işleniyor ve paketlenerek tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Ziraat Mühendisi Mehmet Emin Doğan, yıl boyunca çiftçilere teknik destek sağladıklarını ve artık hasat sezonunun başladığını belirtti.

Yeşil altında hasat zamanı! Kilosu 2 bin lira

İÇ FISTIK FİYATI 2 BİN LİRAYI BULUYOR

Bu yıl fıstık fiyatları hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, "Burada gerekli kontroller yapıldıktan sonra hasat dönemine geçtik. Burada çiftçilerimiz fıstıklarını römorklara doldurup fıstık kavlatma tesislerine götürüyor. Tesiste yaş, dolu ve boş ayrımı yapıldıktan sonra fırfıra koyarak çöplerini ayırıyorlar. Çuvallara konulduktan sonra işlenmek için sanayi bölgesine götürülüyor. Su altı yaş fıstık 245 liradan işlem görüyor. İç fıstık ise 1.700 ile 2 bin lira arasında işlem görüyor" diye konuştu.

Hasat edilen ürünlerin işleme ve paketleme süreçlerinin ardından iç ve dış pazarlara sunulması bekleniyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası