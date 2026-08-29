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Dünya

ABD’nin NATO Büyükelçisi Whitaker'dan canlı yayında Türkiye çıkışı! "Ankara'da raporumuzu aldık"

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ABD’nin NATO Büyükelçisi Whitaker'dan canlı yayında Türkiye çıkışı!
Fotoğraf Başlığı ABD’nin NATO Büyükelçisi Whitakerdan canlı yayında Türkiye çıkışı! Ankarada raporumuzu aldık

ABD’nin NATO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye’nin ittifak içindeki kilit rolünü, güçlü savunma sanayisini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki yakın ilişkiyi vurgulayarak, "Türkiye harika bir müttefik ve iyi bir dost, NATO'da çok sıkı çalışıyorlar" dedi.

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ABD’nin NATO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Newsmax ekranlarında yayınlanan programda NATO’daki yeni stratejik dönüşümü, harcama artışlarını ve Türkiye’nin ittifak içindeki kilit rolünü değerlendirdi.

Programda sunucunun, "Türkiye güçlü ve yetkin bir müttefiktir. Gerçekten de NATO’da ABD’den sonra ikinci en büyük orduya sahipler... Ve onlar, NATO topraklarının güneydoğusundaki çok önemli bir bölgeyi koruyorlar" şeklindeki ifadelerine katılan Büyükelçi Whitaker, Türkiye hakkındaki görüşlerini şöyle açıkladı:

"Bununla birlikte, gemiler, mühimmat ve NATO müttefiklerinin ihtiyaç duyduğu diğer şeyleri üretebilen çok yetenekli ve önemli bir savunma sanayisine de sahipler. Ve ben Türkiye’de çok zaman geçirdim; sadece zirvede değil, zirveden bir ay önce de oraya gidip her köşeyi gerçekten gezdim. Hem Türkiye’deki ABD kuvvetlerinin varlığını inceledim, hem de Türk ordusunun tatbikatını izledim. Yani, Türkiye harika bir müttefik ve iyi bir dost. NATO’da çok sıkı çalışıyorlar. Biliyorsunuz, Türkiye’de harika bir büyükelçimiz var. Ve ben gerçekten de işlerin yolunda gittiğini düşünüyorum. Ama en önemlisi, elbette, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurduğu liderler arası ilişkidir."

ABD’nin NATO Büyükelçisi Whitakerdan canlı yayında Türkiye çıkışı! Ankarada raporumuzu aldık
Başlık ResmiABD’nin NATO Büyükelçisi Whitakerdan canlı yayında Türkiye çıkışı! Ankarada raporumuzu aldık

"ANKARA’DAKİ ZİRVEDE İLK PERFORMANS RAPORUMUZU ALDIK"

Müttefik ülkelerin "NATO 3.0" olarak adlandırılan yeni dönemine değinen Whitaker, Avrupalı ve Kanadalı müttefiklerin savunma harcamalarında tarihin en büyük adımlarından birini attığını ileri sürdü:

"Şu anda olan şey, geçen yıl Lahey’de savunma ve savunma ile ilgili kalemler için GSYİH’nın %5’ini ayırmayı kararlaştırmış olmamızdır. Ve bir ay önce Ankara’daki zirvede ilk performans raporumuzu aldık. O rapor notu iyiydi. NATO’daki Avrupalı ve Kanadalı müttefiklerimiz savunma harcamalarını 139 milyar dolar artırdı. ABD’de ise teçhizat ve mühimmat için 60 milyar dolar harcandı. Dolayısıyla bu olağanüstü iyi bir haber. Bütün övgü elbette Başkan Trump ve onun liderliğine aittir. Artık, 77 yıldır NATO müttefiklerimizin ABD’nin gücünden faydalandığı günler geride kaldı. Ama şimdi hepimiz eşit derecede güçlü olacağız."

ABD’nin NATO Büyükelçisi Whitakerdan canlı yayında Türkiye çıkışı! Ankarada raporumuzu aldık
Başlık ResmiABD’nin NATO Büyükelçisi Whitakerdan canlı yayında Türkiye çıkışı! Ankarada raporumuzu aldık

Büyükelçi Whitaker, ABD’nin küresel stratejisinde öncelik sıralamasının değiştiğini belirterek, vatan savunması ve Batı Yarımküre’nin ardından Hint-Pasifik bölgesinin öncelikli hale geldiğini, Avrupa’nın savunulmasının ise dördüncü sırada yer aldığını kaydetti. Bu doğrultuda ABD'nin, kendi kadar güçlü müttefiklerle hareket etmeyi hedeflediğini ve bu vizyonun Trump’ın ikinci dönemindeki en büyük dış politika zaferlerinden biri olduğunu açıkladı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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