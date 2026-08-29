Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

"Yenidoğan" operasyonunda el konulan Esenler Güney Hastanesi satışa çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İstanbul'da yapılan "Yenidoğan çetesi" operasyonu kapsamında el konulan Esenler Güney Hastanesi satışa çıkartıldı. Muhammen bedelin 200 milyon lira olduğu ihale açık artırma usulü ile gerçekletirilecek.

Özetle
Kaydet
a- | +A

İstanbul’da yapılan "Yenidoğan çetesi" soruşturması çerçevesinde yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen sağlık kuruluşlarından Esenler Güney Hastanesi için satış süreci başlatıldı.

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet yapan hastane, soruşturma çerçevesinde yönetimi TMSF’ye devredilen sağlık kuruluşları arasında bulunuyordu.

Soruşturma sürecinin sonrasında bazı sağlık kuruluşlarının ruhsatları iptal edilirken, TMSF tarafından söz konusu işletmelerin satışı ile alakalı ihaleler de düzenlenmeye başlandı.

"Yenidoğan" operasyonunda el konulan Esenler Güney Hastanesi satışa çıktı
Başlık Resmi"Yenidoğan" operasyonunda el konulan Esenler Güney Hastanesi satışa çıktı

200 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARTILDI

TMSF tarafından paylaşılan ihale duyurusunda, Güney Sağlık Hizmetleri için 200 milyon lira muhammen bedel tespit edildi.

İhaleye katılmak isteyenlerin, gerekli idari ve mali belgeleri içeren kapalı zarflarını 29 Eylül 2026 saat 16.00’ya dek Satış Komisyonu’na elden teslim etmesi gerekiyor. Belirtilen tarihten sonra sunulacak teklifler ise değerlendirmeye alınmayacak.

Satış ihalesi, 30 Eylül 2026 saat 11.00’de, TMSF’nin İstanbul Esentepe’de yer alan binasında yapılacak.

AÇIK ARTIRMAYA GİDİLECEK

İhale, istekliler tarafından sunulan kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak. Tekliflerin değerlendirilmesinin sonrasında bir “Kısa Liste” oluşturulacak ve satış sürecinin açık artırma aşamasına geçilecek.

Yenidoğan çetesi soruşturması çerçevesinde TMSF yönetimine devredilen sağlık kuruluşları için daha önce de satış ilanları paylaşılmıştı.

Bu kapsamda Avcılar Hospital, Reyap İstanbul ve Reyap Çorlu için satış süreçleri başlatılmıştı. Esenler Güney Hastanesi de TMSF tarafından satışa çıkarılan sağlık kuruluşları arasına eklendi.

BAKMADAN GEÇME
Yenidoğan çetesi davasında ara karar! Tutukluluk halleri devam edecek
GÜNDEM

Yenidoğan çetesi davasında ara karar! Tutukluluk halleri devam edecek

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
Gülistan Doku soruşturmasında 10 gözaltı daha!
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
Fiyatı değiştirmeden cepten alıyorlar
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
3 yıl sonra kafede otururken yakayı ele verdi
KREDİ FAİZLERİNE İNDİRİM!
KREDİ FAİZLERİNE İNDİRİM!
Tarih belli oldu, ilk adımı kamu bankaları atacak
ŞAHİN CEZA ALABİLİR!
ŞAHİN CEZA ALABİLİR!
‘Benim haberim yoktu’ diyerek kurtulamaz!
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
F.Bahçe’nin yeni transferini eski hocası anlattı
HER SANİYESİ KAHRETTİ!
HER SANİYESİ KAHRETTİ!
Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki oğlunu ezdi
ALMAN BASINI DUYURDU
ALMAN BASINI DUYURDU
4 AB ülkesi çaresiz kalınca Türkiye'nin kapısını çaldı
ESNAF KAZAN KALDIRDI!
ESNAF KAZAN KALDIRDI!
"Bizden daha fazla kazanıyorlar" sitemi
EMEKLİLİKTE YENİ KRİZ
EMEKLİLİKTE YENİ KRİZ
TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'te
BİRİLERİ FENA HALDE RAHATSIZ!
BİRİLERİ FENA HALDE RAHATSIZ!
Türkiye-Suriye ilişkileri tarihin en iyi döneminde
LEAO'DA MUTLU SON!
LEAO'DA MUTLU SON!
Bonservisi belli oldu, ayrılığını duyurdu
VERİLERİ ALDILAR!
VERİLERİ ALDILAR!
Yeni Parti, CHP’nin üye listesini de almış
"BİZİMLESİN FATİH HOCA'M"
Başkan Doğan, istifasını veren Tekke'yi ikna etti
15 YIL SONRA DOSYA AÇILDI!
15 YIL SONRA DOSYA AÇILDI!
Kozinoğlu’nun ölümü yeniden incelenecek
EVDE DOĞUM SIFIRLANDI
EVDE DOĞUM SIFIRLANDI
20 yılda büyük dönüşüm
BULUNMAZ GANA KUMAŞI
BULUNMAZ GANA KUMAŞI
Her derde deva Peprah Oppong!
WARSH KONUŞTU, PİYASA KARIŞTI!
WARSH KONUŞTU, PİYASA KARIŞTI!
Altın sert düştü! Gram 7 bin TL’nin altında...
HIZLI YARGILAMA BAŞLIYOR
HIZLI YARGILAMA BAŞLIYOR
İki yeni adım geliyor! Önce 3 pilot il...
YENİ DÜZENLEME YAPILIYOR
YENİ DÜZENLEME YAPILIYOR
Nafakaya hâkim karar verecek
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ABD’nin NATO Büyükelçisi Whitaker'dan canlı yayında Türkiye çıkışı!
ABD’nin NATO Büyükelçisi Whitaker'dan canlı yayında Türkiye çıkışı! "Ankara'da raporumuzu aldık"
Kaydet
Susuz Yaz'ın yeni Bahar'ı belli oldu! Mert Ramazan Demir'le başrolü paylaşacak
Susuz Yaz'ın yeni Bahar'ı belli oldu! Mert Ramazan Demir'le başrolü paylaşacak
Kaydet
MasterChef 5 ve 6. eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te eleme potasına kalan isimler
MasterChef 5 ve 6. eleme adayları kimler oldu?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.