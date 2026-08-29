İstanbul'da yapılan "Yenidoğan çetesi" operasyonu kapsamında el konulan Esenler Güney Hastanesi satışa çıkartıldı. Muhammen bedelin 200 milyon lira olduğu ihale açık artırma usulü ile gerçekletirilecek.

İstanbul’da yapılan "Yenidoğan çetesi" soruşturması çerçevesinde yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen sağlık kuruluşlarından Esenler Güney Hastanesi için satış süreci başlatıldı.

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet yapan hastane, soruşturma çerçevesinde yönetimi TMSF’ye devredilen sağlık kuruluşları arasında bulunuyordu.

Soruşturma sürecinin sonrasında bazı sağlık kuruluşlarının ruhsatları iptal edilirken, TMSF tarafından söz konusu işletmelerin satışı ile alakalı ihaleler de düzenlenmeye başlandı.

"Yenidoğan" operasyonunda el konulan Esenler Güney Hastanesi satışa çıktı

200 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARTILDI

TMSF tarafından paylaşılan ihale duyurusunda, Güney Sağlık Hizmetleri için 200 milyon lira muhammen bedel tespit edildi.

İhaleye katılmak isteyenlerin, gerekli idari ve mali belgeleri içeren kapalı zarflarını 29 Eylül 2026 saat 16.00’ya dek Satış Komisyonu’na elden teslim etmesi gerekiyor. Belirtilen tarihten sonra sunulacak teklifler ise değerlendirmeye alınmayacak.

Satış ihalesi, 30 Eylül 2026 saat 11.00’de, TMSF’nin İstanbul Esentepe’de yer alan binasında yapılacak.

AÇIK ARTIRMAYA GİDİLECEK

İhale, istekliler tarafından sunulan kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak. Tekliflerin değerlendirilmesinin sonrasında bir “Kısa Liste” oluşturulacak ve satış sürecinin açık artırma aşamasına geçilecek.

Yenidoğan çetesi soruşturması çerçevesinde TMSF yönetimine devredilen sağlık kuruluşları için daha önce de satış ilanları paylaşılmıştı.

Bu kapsamda Avcılar Hospital, Reyap İstanbul ve Reyap Çorlu için satış süreçleri başlatılmıştı. Esenler Güney Hastanesi de TMSF tarafından satışa çıkarılan sağlık kuruluşları arasına eklendi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Yenidoğan çetesi davasında ara karar! Tutukluluk halleri devam edecek

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası