Yenidoğan çetesi davasında ara karar! Tutukluluk halleri devam edecek
‘Yenidoğan çetesi’ skandalında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.
- Sanıkların, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor.
- Tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı'nın avukatı, raporda çelişki olduğunu belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.
- Tutuklu sanık Rıza Keykubat'ın avukatı da müvekkilinin eylemlerden sorumlu tutulamayacağını savunarak beraat istedi.
- Mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.
Türkiye’nin yüreğini yakan ‘Yenidoğan çetesi’ skandalında 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın yeni duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen sanıklar, yeniden hakim karşısına çıktı.
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“RAPORDA ÇELİŞKİ VAR”
Tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı'nın avukatı Hande Yücedağ, şunları söyledi:
Serdarova bebek bakımından raporda çelişki vardır. Dosyada hala tutukluluk devamı kararları verilmesi hukuki olarak kabul edilebilir değildir. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz.
Tutuklu sanık Rıza Keykubat'ın avukatı Simay Maraşlı ise eylemlerden müvekkilinin sorumlu tutulmasının kabul edilebilir olmadığını savunarak, sanığın beraatini istedi.
ARA KARAR AÇIKLANDI
Mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi ve duruşma 12 Ekim'e ertelendi.