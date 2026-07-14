AK Parti, “Siyasi ve Hukuki Yönleri ile 10. Yılında 15 Temmuz” adlı sempozyum düzenledi. AK Parti Siyasi ve Hukuki işler Başkanlığı tarafından düzenlenen sempozyuma Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin cenazesi dolayısıyla katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan, FETÖ'nün, “Hizmet” diyerek, “Himmet” diyerek, “Eğitim” diyerek milletin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar ettiğini, ihanet şebekesinin asıl niyetinin 15 Temmuz gecesi ortaya çıktığını kaydetti.

AK Parti tarafından düzenlenen “Siyasi ve Hukuki Yönleri ile 10. Yılında 15 Temmuz” sempozyumuna yazılı bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde Türkiye’nin şoklara karşı direncinin arttığını vurguladı. Dönemin önemli aktörlerinin de katıldığı programda, darbeci zihniyetin tamamen ortadan kaldırılması için sivil ve yeni bir anayasanın gerekliliğine dikkat çekildi.

AK Parti'den 15 Temmuz sempozyumu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin şoklara karşı direnci arttı

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“SİNSİ BİR YAPILANMANIN ÜRÜNÜ”

“15 Temmuz gecesi devletimizin istiklali, milletimizin istikbali uğruna canlarını feda eden 253 şehidimizin her birini rahmetle yâd ediyorum. Aynı şekilde kahraman gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, her birine hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Değerli kardeşlerim. “Hizmet” diyerek, “himmet” diyerek, “eğitim” diyerek milletimizin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti, 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır. Ancak darbe girişiminin aziz milletimizin direnişiyle başarıyla püskürtülmesi, Türkiye’nin önünde yepyeni bir sayfa açmıştır. Türkiye hem devletin kılcallarına kadar sızan sinsi bir terör örgütünden kurtulmuş, hem de demokrasisini güvence altına alacak adımlar atmıştır.

AK Parti'den 15 Temmuz sempozyumu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin şoklara karşı direnci arttı

“İKİ ASIRDIR SÜREN YÖNETİM MODELİ ARAYIŞI CEVABINI BULDU”

Hiç şüphesiz bunların en başında yeni yönetim sistemimiz vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, milletimizin yaklaşık iki asırdır süren yönetim modeli arayışı cevabını bulmuştur. Çift başlılığı ortadan kaldıran, karar alma süreçlerini hızlandıran ve devletin etkinliğini artıran yeni sistem sayesinde Türkiye’nin şoklara karşı direnci artmış, siyasi istikrarı kurumsallaşmış, kriz yönetim kapasitesi daha önce hiç olmadığı kadar güçlenmiştir.

AK Parti'den 15 Temmuz sempozyumu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin şoklara karşı direnci arttı

“YENİ SİSTEMİN AVANTAJLARI HER ALANDA GÖRÜLDÜ”

Yeni sistemin ülkemize sağladığı avantajlar, Rusya-Ukrayna savaşından Koronavirüs salgınına, 6 Şubat Depremlerinin yaralarının sarılmasından en son İran merkezli krize kadar her alanda görülmüştür. Devlet ve millet olarak, bu tarihi kazanımları koruyarak Türkiye’yi hak ettiği seviyelere ulaştırmakta kararlıyız. FETÖ’yle mücadele noktasında ise asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

YAZICI: DARBECİ ZİHNİYET ORTADAN KALDIRILMALI

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, darbelerin geri püskürtülmesi, başarısızlığa uğratılması kadar darbeci zihniyetin ortaya koyduğu mekanizmalara ve uygulamalara da son verilmesi gerektiğini söyledi. Yazıcı şöyle konuştu: “Yeni ve sivil anayasa konusu, 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyan aziz milletimize karşı yerine getirilmesi gereken tarihi bir vefa borcudur. Ülkemizi darbe Anayasası ayıbından kurtararak tamamen yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü bir toplum sözleşmesine kavuşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün Türkiye’nin halen darbe dönemlerinin izlerini taşıyan bir anayasa ile yönetiliyor olması kabul edilebilir değildir. 1982 Anayasası’nın temelinde özgürlükleri genişletme iradesi değil, vesayet odaklarına kapı aralayan bir anlayış egemendir. 15 Temmuz gecesi milletimiz çok açık bir mesaj vermiştir: Bu devletin gerçek sahibi millettir. Bu ülkenin geleceğine yalnızca millet karar verir Tüm siyasi partilere düşen görev de, milletimizin meydanlarda yazdığı demokrasi destanını anayasal zemine taşımak olmalıdır. Milli iradeyi merkeze alacak olan yeni anayasa, Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken bizim en büyük dayanağımız olacaktır. Türkiye artık darbelerle yön verilen değil, milletimizin iradesiyle istikamet çizen bir ülkedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hedefimiz; vesayet izlerini silen, hak ve özgürlükleri güvence altına alan, meşruiyetini doğrudan milletten alan, sivil ve kuşatıcı bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı’nı daha güçlü şekilde inşa etmektir.”

İsmail Kahraman

KAHRAMAN’DAN YENİ DARBE UYARISI

Hain darbe gecesi Meclis Başkanlığı görevini yürüten İsmail Kahraman da, “O gece biz Meclis’i şehitlik duygusu ile açtık. 15 Temmuz Türkiye’yi işgal hareketidir. Bu hadise FETÖ hadisesi değildir. FETÖ bir kukladır. Senaryoda rejisörlük tek dışarıya aittir. Bugün yine kımıldanmalar görüyoruz. Türkiye’nin kalkınması olduğu zamanlar müdahale ediyorlar, gelişmemizi istemiyor” değerlendirmesini yaptı.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım

YILDIRIM: CUMHURBAŞKANIMIZ İLE ‘ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK’ DEDİK”

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ise muhalefetten bazı isimlerin iddia ettiği gibi, darbeden ne Cumhurbaşkanı’nın ne Başbakanın önceden haberi olmadığını söyledi. Yıldırım, “Biz kendimizi darbenin içinde bulduk. 10 yıl geçti ama acılarımız hala taze. O gece hedef millet iradesini ortadan kaldırmak, Türkiye devletini darbe girişimiyle yok etmekti. Ama onların hesap edemediği Türk Milleti vardı. O gece cumhurbaşkanını aradım konuştuk planlamamızı yaptık. Cumhurbaşkanımız ile ahit yaptık. Ölmek var dönmek yok dedik” ifadelerini kullandı.

AK Parti'den 15 Temmuz sempozyumu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin şoklara karşı direnci arttı

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