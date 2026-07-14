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Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde yaklaşan tren sebebiyle kapatılan hemzemin geçitte beklemek istemeyen bazı sürücülerin, kapalı bariyerlerin arasından geçerek adeta ölümle burun buruna geldiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Can güvenliklerini hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde raylardan karşıya geçen kural tanımaz sürücülerin yürekleri ağza getiren bu kural ihlali, olası bir facianın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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