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Osmaniye'de dünyaevine giren İzzetin ve Esra Atabey çiftinin düğün merasiminde yaşanan sıra dışı takı töreni davetlileri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Damadın bir arkadaşının, kırmızı kurdelelerle süslediği kuzuyu kucağına alarak salona girmesi ve çalan müzik eşliğinde bir süre oynadıktan sonra bu sevimli hayvanı düğün hediyesi olarak takdim etmesi görenleri şaşkına çevirdi. Salondakilerin ilgi odağı olan o renkli anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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