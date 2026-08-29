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Spor

Beşiktaş'a 58 ülkeden 206 yabancı: 5'inci İtalyan Fabio Miretti

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Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, siyah-beyazlı takımın tarihindeki 206'ncı yabancı futbolcu oldu.

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Beşiktaş, şu ana kadar 58 farklı ülkeden 206 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Juventus'un açıklamasına göre; siyah-beyazlılar, Fabio Miretti'yi 2 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattı. Beşiktaş, oyuncu için satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda ise İtalyan ekibine 3 taksitle 13 milyon euro ödeyecek. Juventus'un altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibindeki 3 sezonunda 106 maçta forma giydi ve 3 defa gol sevinci yaşadı.

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BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ 5'İNCİ İTALYAN OYUNCU

Fabio Miretti'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki İtalyan futbolcu sayısı 5'e çıktı. Beşiktaş'ta daha önce İtalyan oyuncular Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile ve Cher Ndour, siyah-beyazlı formayı terletmişti. Transferi resmileşen Miretti, Beşiktaş formasını giyecek 5'inci İtalyan futbolcu olacak.

Fabio Miretti
Başlık ResmiFabio Miretti

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezonu altyapısından çıktığı Juventus'ta tamamladı. Fabio Miretti, İtalyan ekibinde Serie A'da 23, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve İtalya Kupası'nda ise 1 olmak üzere toplam 31 karşılaşma oynadı. Genç futbolcu, takımına söz konusu süreçte 1 gollük katkı verdi.

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MIRETTI'NİN KARİYERİ

Fabio Miretti, 3 Ağustos 2003'te İtalya'nın Pinerolo kentinde dünyaya gözlerini açtı. İtalyan merkez orta saha oyuncusu, futbola henüz çocuk yaşta Auxilium Saluzzo (2007-2008) ve Cuneo 1905 (2008-2011) altyapılarında başladı. O dönem Cuneo 1905'te kendinden bir yaş büyük oyuncularla antrenmanlarını sürdüren Miretti, 2011 yılında Juventus altyapısına geçiş yaptı. Genç oyuncu, söz konusu dönem aynı kentin takımları Juventus ve Torino'nun altyapılarıyla çalışmalarını sürdürdü. Miretti, ulaşım konusunda siyah-beyazlıların kendisine servis imkanı sunmasıyla Juventus altyapısını seçti.

Alt yaş gruplarında geçirdiği yılların ardından 10 Eylül 2021'de o dönemki Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri tarafından ilk defa A takım kadrosuna çağrıldı. Ligde 3'üncü haftadaki Napoli maçının yedek kulübesinde hazır bulundu ancak süre alamadı. Miretti, Juventus'ta A takımındaki ilk maçına ise 8 Aralık 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Malmö karşısında çıktı. İtalyan oyuncu, maçın 90'ıncı dakikasında Rodrigo Bentancur'un yerine oyuna dahil olarak Juventus formasıyla ilk kez sahada yer aldı.

Fabio Miretti, 3 sezonu Juventus'ta, 1 sezonu da kiralık olarak Genoa'da geçirdi. İtalyan futbolcu, Juventus'ta 106 maçta 3 gol kaydederken, geçici olarak forma giydiği Genoa'da ise 2024-2025 sezonunda 26 karşılaşmada 3 defa gol sevinci yaşadı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano ile sezona başlayan Beşiktaş, uzun süre takip ettiği Miretti'yi sonunda kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi. Miretti, Beşiktaş'ın bir diğer transferi Dusan Vlahovic'le de Juventus'un ardından İstanbul'da yeniden siyah-beyazlı renklerin çatısı altında buluştu.

Vincenzo Italiano
Başlık ResmiVincenzo Italiano

MİLLİ FORMAYI 1 DEFA GİYDİ

Yeni transfer Fabio Miretti, İtalya Milli Takımı formasını daha önce 1 defa terletti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kasım 2022'de o dönemki teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde ilk kez Avusturya'ya karşı İtalya formasını giydi. Alt yaş gruplarında milli formayı birçok defa giyen Miretti, A takımda tek maçta görev yaptı.

BU SEZONKİ 9'UNCU TRANSFER

Fabio Miretti, Beşiktaş'ın bu sezonki 9'uncu transferi oldu. Siyah-beyazlılar, bugüne kadar Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic, Ernest Poku ve Fabio Miretti'ye imza attırdı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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