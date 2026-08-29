Karadeniz bölgesinde sağanak yağmur etkisini hissettirdi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Amasya Borabay orman sahasında metrekareye 72,5 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı şehirlerde 29 Ağustos saat 15.30'a dek kaydedilen en yüksek yağış miktarları belli oldu. Amasya Borabay orman sahasında metrekareye 72,5 kilogram yağış düştü.

Karadeniz Bölgesi'nde gün içinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı yerlerde yüksek miktarda yağış görüldü. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, bağlı şehirlerde ölçülen en yüksek yağış miktarlarını paylaştı. Meteoroloji verilerine göre en yüksek yağış, Amasya'nın Taşova ilçesindeki Borabay orman sahasında 72,5 kilogram/metrekare olarak kaydedildi. Amasya'yı Tokat ve Samsun izledi. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay'da 60,9 kilogram/metrekare, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Çakmak Barajı'nda ise 56,5 kilogram/metrekare yağış belirlendi.

Karadeniz bölgesinde sağanak yağış etkili oldu! Metrekareye 72,5 kilo yağış düştü

EN YÜKSEK YAĞIŞ AMASYA'DA

Bölgede şehirlere göre ölçülen en yüksek yağış miktarları Amasya-Taşova/Borabay Orman Sahası'nda 72,5, Tokat-Almus/Akarçay'da 60,9, Samsun-Çarşamba/Çakmak Barajı'nda 56,5, Çorum-Boğazkale'de 52,4, Ordu merkezde 43,0, Sinop-Dikmen/Küçüklük köyünde 22,2 kilogram/metrekare olarak kaydedildi.

Meteoroloji verilerinde özellikle Amasya, Tokat ve Samsun'daki bazı istasyonlarda yağış miktarlarının kısa zaman aralığında yüksek seviyelere ulaştığı görüldü. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, vatandaşların sağanak yağış sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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