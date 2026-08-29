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Vinç uçuruma yuvarlandı! Feci kazada sürücü can verdi

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Vinç uçuruma yuvarlandı! Feci kazada sürücü can verdi
Fotoğraf Başlığı Kayserinin Yahyalı ilçesinde vincin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. ( İlhan Bayer - Anadolu Ajansı )

Kayseri'de seyir halindeki vinç, uçuruma yuvarlandı. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, yanındaki 1 kişi ise ağır yaralandı.

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Resul Tandoğan’ın kullandığı 38 AJS 828 plakalı vinç, Çamlıca Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vinç uçuruma yuvarlandı! Feci kazada sürücü can verdi
Başlık ResmiVinç uçuruma yuvarlandı! Feci kazada sürücü can verdi

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, YANINDAKİ AĞIR YARALI

Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Tandoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Mikail Güney ise ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vinç uçuruma yuvarlandı! Feci kazada sürücü can verdi
Başlık ResmiVinç uçuruma yuvarlandı! Feci kazada sürücü can verdi

Tandoğan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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