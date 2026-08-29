Vinç uçuruma yuvarlandı! Feci kazada sürücü can verdi
Kayseri'de seyir halindeki vinç, uçuruma yuvarlandı. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, yanındaki 1 kişi ise ağır yaralandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Resul Tandoğan’ın kullandığı 38 AJS 828 plakalı vinç, Çamlıca Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ ÖLDÜ, YANINDAKİ AĞIR YARALI
Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Tandoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Mikail Güney ise ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tandoğan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.
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