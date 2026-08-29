Putin'den çok konuşulacak katil balina göndermesi: Askeri operasyonu bağdaştırdı! "Neden mücadele ettiğimizi bilsinler"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde (MPGU) öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Eğitimcilerle gerçekleştirdiği buluşmada çocukların içinde yaşadıkları dünyayı anlamaları için doğa hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları gerektiğini savunan Putin, sözü Kuzey Kutbu’ndaki yaban hayatına getirdi.
Toplantıya katılan Belgorod bölgesinden bir Çince öğretmeninin Kuzey Kutbu gezisinden bahsetmesi üzerine araya giren Rus lider, doğadaki rekabeti örnek verdi.
"KATİL BALİNALAR AYILARI PARÇALARA AYIRIYOR"
Öğretmene “Beyaz ayıları gördünüz mü?” diye soran ve “İki tane” yanıtını alan Putin, doğadaki vahşi hayat döngüsünü anlattı.
Rusya Devlet Başkanı öğretmenlere seslenerek şunları aktardı:
"Oysa hemen orada orka balinaları yaşıyor. Bu ayıları sanki önemsiz bir şey gibi yiyorlar, sürü halinde üzerlerine atılıyorlar ve onları parçalara ayırıyorlar. Besin zinciri böyledir ve bunu da çocuklara anlatmak gerekir ki, nasıl bir dünyada yaşadığımızı ve neden özel bir askeri operasyon yürüttüğümüzü anlasınlar."