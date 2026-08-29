Putin'den çok konuşulacak katil balina göndermesi: Askeri operasyonu bağdaştırdı! "Neden mücadele ettiğimizi bilsinler"

Rusya Devlet Başkanı öğretmenlere seslenerek şunları aktardı:

"Oysa hemen orada orka balinaları yaşıyor. Bu ayıları sanki önemsiz bir şey gibi yiyorlar, sürü halinde üzerlerine atılıyorlar ve onları parçalara ayırıyorlar. Besin zinciri böyledir ve bunu da çocuklara anlatmak gerekir ki, nasıl bir dünyada yaşadığımızı ve neden özel bir askeri operasyon yürüttüğümüzü anlasınlar."