Meteoroloji kent kent sıraladı! Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Konya'nın güneydoğu, Mersin ve Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU DA ETKİLENECEK

Yarın sabah ilk saatlerden itibaren Hatay genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Bitlis'in güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına bekleniyor.

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AKDENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR OLACAK

Yarın yurdun güneybatı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren beklenen rüzgarın, Isparta, Burdur ve Denizli çevreleri ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

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Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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