15 bin liralık kira talebini reddedince hastanelik oldu! Çivili sopalarla esnafı böyle darbettiler

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Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem sonrası kurduğu konteyner iş yeri için kendisinden 3 yıldır kira alınan alanın devlete ait 'yeşil alan' olduğunu öğrenen ve 15 bin liraya çıkarılan yeni kira talebini reddeden esnaf Hikmet Karaoğlan, sözde mal sahiplerinin çivili sopalı saldırısına uğradı. 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde yeğeniyle birlikte darbedilerek hastanelik olan esnafın yaşadığı o korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kanlı biten rant kavgasının ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antakya Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAntakya

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