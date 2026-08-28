Erzincan'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! O anlar kask kamerasında

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Erzincan kent merkezinde gece saatlerinde seyir halindeki bir motosiklet ile karşı yöne dönüş yapmaya çalışan kurye motosikletinin kafa kafaya çarpıştığı korkutan kaza, sürücülerden birinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücünün de araçlarından yola savrulduğu yürekleri ağza getiren kazada şans eseri yaralanan olmazken, motosikletlerde maddi hasar meydana geldi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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